La vez que Greeicy pensó que Mike Bahía la había abandonado

Aunque no habían discutido, ni peleado, la cantante se sorprendió cuando no encontró las cosas de su pareja en el apartamento en el que vivían

Los caleños Greeicy Rendon y Mike Bahía se han posicionado como una de las parejas más estables, pues llevan aproximadamente 10 años juntos y en 2021, se comprometieron. En redes sociales, los cantantes suelen compartir algunos de los momentos que comparten en familia junto a su hijo Kai. Sin embargo, parece que no todo en su relación ha sido color de rosa.

En una entrevista, le confesaron a la conductora mexicana Karla Diaz en el programa de Youtube ‘Pinky Promise’, que cuando estaban en el inicio de su relación atravesaron el momento más complicado de su relación, al separarse para buscar por separado su crecimiento personal y profesional.

De acuerdo a lo que contaron, cuando decidieron mudarse lo hicieron al apartamento de Greeicy, Mike se mudo con una sola caja en la que tenía todas sus pertenencias. Mientras la caleña cosechaba el éxito de ser actriz con la serie ‘Chica Vampiro’, en la que era la protagonista, y viajaba por Europa; Bahía buscaba oportunidades para crecer en la música.

En medio de su búsqueda surgió la posibilidad de irse a vivir a otra ciudad, en el momento que Greeicy regresó de su gira se llevó una terrible sorpresa “llegó un día a mi casa, después de este viaje largo y extrañarnos, abro la puerta de mi departamento y sus cosas no están...Y sentí un dolor en el alma”, reveló la cantante.

La situación no solo provocó un dolor en la intérprete de ‘Más fuerte’, sino que también la hizo llenarse de enojo, pues al no ver que las cosas de su pareja no se encontraban donde vivían pensó que Mike Bahia había decidido abandonarla. Sin embargo, el artista confesó que eligió irse a vivir a Pereira porque estaba luchando por su sueño de hacer música.

“Me encanta que la historia de cada uno es diferente. Para ella en ese momento no era tan importante y no entendía la proporción de lo importante que era para mí el proceso de construir algo por mi cuenta”, dijo Mike.

De acuerdo a la versión del caleño, él se sentía retado por todo el éxito que en ese momento estaba arrollando a Greeicy Rendón y él quería también comenzar a cosechar logros. Además expresó que en esos días vivían en el apartamento de la actriz, con sus cosas y expresó “Mi sueño era abrir la puerta de mi departamento y decirle: ‘Mira lo que hice, no te dejé, vine a buscarme a mí. Yo no quiero pasar 20 años con una mujer y nunca saber quién fui”.

