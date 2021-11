La verdadera razón por la que Suso salió de RCN

.Publicidad.

Después de su creación y largo paso por Telemedellín, The Suso´s Show llegó al Canal RCN el 28 de mayo de 2011, bajo la dirección del también comediante Diego Camargo. Dany Alejandro Hoyos comenzó a interpretar su personaje delante de la audiencia nacional todos los domingos después del noticiero de RCN. Así duró dos años exactos, su salida del canal lo dejó durante otros tres años por fuera del aire, hasta que en septiembre del 2016 Caracol Televisión lo recibió con los brazos abiertos.

En una de sus entrevistas más recientes, Diego Camargo confesó a Diva Rebeca la verdadera razón por la que The Suso´s Show salió del aire. En ese momento, el ex participante de MasterChef Celebrity dirigía el programa de comedia además de ser el director de la franja de humor de RCN. Malos comentarios sobre Dany, quien además es uno de sus mejores amigos y colegas, no tiene. Lo que él considera como un “pacto de caballeros” fue el verdadero motivo de que el programa saliera del Canal.

-Publicidad.-

“Suso siempre fue muy serio, muy correcto, muy profesional y el gerente de RCN, en esa época Alessandro Basile, también fue muy correcto” recordó el comediante para referirse a la vez cuando Suso no quiso aceptar un contrato para transmitir su programa en el canal de RCN Internacional. “Mira hay un contrato y aquí no podemos llegar a ninguna negociación, somos muy decentes y caballeros, lo mejor que nos puede pasar es no seguir adelante, y fue un acto de caballeros” finalizó la anécdota.

Publicidad.

Vea también: