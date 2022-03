La verdadera razón por la que se acabó el matrimonio entre Lincoln Palomeque y Carolina Cruz

.Publicidad.

Si en algo se parecen los famosos a nosotros es en eso de que el amor se acaba. Carolina Cruz tenía el corazón roto cuando terminó con el actor Daniel Arenas. En el 2014 Lincoln Palomeque estaba en lo más alto de la popularidad. Sus telenovelas pegaban y su rostro era una de los más deseados del país. Allí, en ese punto, conoció a Carolina Cruz quien era la presentadora estrella de RCN. Fue como un cuento de hadas. Mientras en el país todos vivíamos nuestro infierno particular, nos consolábamos viendo a estos dos príncipes. Pero la historia de amor terminó abruptamente y la razón fue una tragedia.

Hace 7 años tuvieron a su primer hijo, Matias, y luego en el 2019 quedó embarazada la presentadora pero, lamentablemente para ellos, el niño no nació. La herida quedó marcada y ambos se habrían prometido no volver a tener hijos. Sin embargo en febrero del 2021, nació Salvador. El niño nació con una extraña enfermedad en la cabeza, una enfermedad de la que ellos prefieren no hablar. En menos de un año Salvador tuvo tres enfermedades diferentes. Los primeros tres meses de Salvador fueron muy sanos pero después vinieron los problemas. Esa enfermedad del pequeño habría terminado alejando a dos de las personas más bellas de Colombia.

El cuento de hadas está roto y muchos de sus fans lo lloran. Quedarán como lo que siempre han sido: dos de los mejores amigos.