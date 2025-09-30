Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Entre el 11 y el 25 de septiembre de presente año, hubo múltiples comentarios en los medios de comunicación, de que el incremento del salario mínimo para el año 2026, sería el 11%, según todos ellos, por algunas filtraciones del gobierno sobre dicho incremento.



La noticia daba por hecho que era una propuesta del gobierno directamente presentada por el presidente Petro .



Se le preguntó a varias plataformas de Inteligencia artificial IA, en qué momento y en qué circunstancias el gobierno había anunciado ese incremento del 11%.



Como era de esperarse todas las plataformas de Inteligencia artificial constataron de que dicho anuncio, nunca se había hecho por parte del presidente e incluso tampoco por parte el ministro de trabajo Antonio Sanguino.



Sin embargo, todas las plataformas de IA agregaron a esa respuesta unas expresiones donde prácticamente daban a entender de que eso sí era cierto.



A manera de ejemplo una de esas IA contestó que "El presidente Gustavo Petro aún no ha hecho un anuncio oficial sobre el aumento del salario mínimo para 2026, **pero se ha mencionado que podría ser del 11%."**(subrayado mío). ¿Sino no lo ha anunciado para que señala que se ha mencionado que podría ser del 11 %?



Y sigue diciendo la IA que "Esta información fue compartida antes de la instalación de la mesa de concertación(que será en diciembre), lo que generó desacuerdos entre el gobierno y los empresarios. La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) se opuso a esta cifra y decidió no participar en la mesa de concertación, calificándola de "burla" y afirmando que la decisión ya estaba tomada."



¿Para qué tantas expresiones adicionales de la IA después de poner en evidencia que la noticia era falsa?



Creo que todo se hace por generadores de noticias falsas que terminan repitiéndose en todos los medio de comunicación masivos y redes sociales, que posteriormente al crearse estos relatos en los megadatos se repiten por parte de la IA y así servirle a los empresarios una narrativa, que sin que nadie haya hecho esa propuesta, les permite, generar una posición política contra el gobierno e iniciar una táctica encaminada a justificar su inasistencia, en este caso, a la Comisión tripartita de Concertación, donde se discute y negocia el salario mínimo, aduciendo que ya la decisión estaba tomada, sin que la misma IA pueda afirmar que haya anuncio concreto al respecto.

Quienes teniendo acceso a los megadatos o la bigdata, terminan generando desde una noticia falsa toda una narrativa que hacen creer como cierta



Este hecho como muchos otros, configuran por parte de la IA una plataforma que es absolutamente artificiosa y así muy poco inteligente, convirtiéndose en una herramienta al servicio de quienes teniendo acceso a los megadatos o la bigdata como otros la llaman, terminan generando a partir de una noticia falsa toda una narrativa que hacen creer como cierta y a partir de ahí generar el debate o la discusión política que consideran conveniente y necesaria para descalificar al gobierno en este caso, hacer creer que ya se ha tomado una decisión y que por tal justificar la táctica política de no asistir a la mesa nacional de concertación a discutir y a negarse por tal, a hacer propuestas al respecto del incremento del salario mínimo.



Y con este artificio de la IA intentan rehuir a tener que aceptar, que su cacareada tesis de que incrementar el salario mínimo de manera importante genera desempleo, ha quedado refutada por los hechos que en materia del salario ha pasado en estos tres años del gobierno del cambio del presidente Gustavo Petro.



Este gobierno recibió el salario mínimo en un millón de pesos y hoy está en $1.423.500. Un incremento, que descontando la inflación de estos tres años equivale a un incremento en el poder adquisitivo de dicho salario de al menos 11%, el mayor valor para un periodo de tres años de cualquiera de los gobiernos neoliberales qué precedieton al del cambio y **sin embargo la tasa de desempleo ha caído de 11,7% a 8,8%.**



Se han quedado sin argumentos. Les queda solo el engaño que por 33 años repitieron cada diciembre en la mesa de concertación.

Y cada vez más ciudadanos se percatan de sus infundadas tesis que construyen para defender sus privilegios, que han conseguido, negándole los derechos al pueblo trabajador.



Termino esta columna precisando que desde los trabajadores se confirma, que incrementando de manera significativa el salario mínimo, que se aplica a 3,7 millones de trabajadores formales y a cerca de 1,3 millones de pensionados que tienen mesada pensional de salario mínimo, se termina jalonando el consumo interno de hogares y por tal la economía en su conjunto y el empleo. Cuestión para lo cual el Comando Nacional Unitario, integrado por las tres centrales obreras, CUT, CGT y CTC y las dos confederaciones de pensionados, CPC y CDP, se llenará de estudios, evidencia empírica y necesidad de que reduzcan la amplia brecha salarial que nos impuso el neoliberalismo y sus gobiernos proempresariales y así proponer un aumento significativo para el 2026, como lo ha señalado también el presidente Petro, lo que sí es cierto, pero aún sin cifras. El momento político es propicio.



Posdata: el 14 de octubre próximo la Corte Constitucional definirá la exequibilidad de la ley pensional. Exijámosle no más dilacione. ¡Ley pensional ya!



X: @fabioariascut

