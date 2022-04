La verdad oculta sobre Judas Iscariote: no sería el traidor que todos pensamos

Por: Carlos Eduardo Lagos Campos |

abril 11, 2022

Todos conocemos a Judas como uno de los apóstoles de Jesús, el Nazareno. En efecto, fue uno de los doce que lo siguió como discípulo durante su predicación por Palestina y según los Evangelios, fue quien lo traicionó; revelando a los miembros del Sanedrín el lugar donde lo podían capturar, sin que fuese impedido por sus seguidores, hecho que fue anunciado por el propio mesías en la última cena en Getsemaní; fue él mismo el que dirigió a los guardias que lo arrestaron y con una seña previamente acordada, les indicó quién era besándole.

Por su parte, el evangelio de Juan nos advierte sobre un serio antecedente que consistió en la felonía de Judas, quien siendo el tesorero, se apropiaba del oro destinado a los pobres (Juan 12:6).

Pues bien, un verdadero movimiento encabezado por el escritor italiano Ferdinando Petruccelli della Gattina se ha propuesto una revalorización del apóstol Judas Iscariote, representándolo en su obra Las memorias de Judas, publicada en Francia en 1867, como el líder de los judíos en su lucha contra los romanos, mientras que Jesús de Nazaret es visto como una persona que no está dispuesta a enfrentarse al imperio romano.

Se deja entrever que tanto Judas como Jesús forman parte del movimiento nacionalista de los Zelotas, que buscaba la liberación de Judea del dominio romano, pero que al final Jesús no se compromete con la causa judía, al tiempo que se opone a la religión reinante; esta es el judaísmo, la cual protegen los Zelotas; por lo que se desencadena el episodio de la entrega de Jesús.

Este libro muestra el fuerte anticlericalismo de su autor y las referencias a las ideas patrióticas de la época. Por supuesto su contenido fue muy discutible, causando una fuerte controversia, en la sociedad y de manera particular entre la jerarquía clerical.

Sin embargo, este no es el único texto que reivindica a Judas. Su evangelio ya había sido citado por uno de los padres de la Iglesia, San Ireneo, en el año 180 d. C. Luego los evangelios apócrifos que incluyen varios evangelios, como la vida de los apóstoles y otros personajes, tanto bíblicos como históricos, fueron proscritos en la disputa entre los cristianos y los gnósticos a principios de la era cristiana; donde hubo un gran debate sobre los cánones del Nuevo Testamento, cuyos principales escritos ya habían sido aceptados por el mundo cristiano a mediados del siglo III. Como prueba de ello se señala la carta de Pascua del año 367 d. C. del obispo de Alejandría, Atanasio, quien entregó la lista de los libros que harían parte del Nuevo Testamento; también fue el primero en usar la palabra “canonizado” para referirse a estos documentos.

No obstante se cree que el primer consejo en el que se aceptó formalmente estos cánones del Nuevo Testamento fue el Sínodo de Hipona en África del Norte (393 d. C.),pero al perderse las actas, se leyó un breve resumen en los Concilios de Cartago en 397 y 419, siendo entonces ratificados; pero fue solo hasta el Concilio de Trento en el siglo XVI cuando los cánones del Antiguo Testamento fueron proclamados formalmente por la Iglesia católica.

En 1944 Jorge Luis Borges ​nos habla de las tres versiones de Judas, donde a través de un escritor ficticio de Borges, Nils Runeberg presenta al mundo tres versiones de Judas Iscariote, usando sus dos libros. En la primera versión de Kristus och Judas, Runeberg dice que fue Judas quien fue el reflejo de Jesús en el mundo humano, en medio de las críticas se ve obligado a reescribir su libro.

En la segunda cambia sus argumentos y afirma que Judas sacrificó más; Judas hizo lo mismo con el espíritu. Él renunció al honor, al bien, a la paz, al reino de los cielos; en su libro final, presenta el argumento de como Dios en forma humana sería «hecho totalmente hombre, pero hombre hasta el punto de la iniquidad, Jesús; eligió un destino infame: era Judas.

En 1945 aparecen los libros de Nag Hammadi, conocidos como los evangelios gnósticos. Estos son una colección de textos, adscritos al Cristianismo Gnóstico Primitivo, descubiertos en diciembre de 1945. Son doce códices de papiro encuadernados en piel, y los restos de un décimo tercero,​ guardados en una jarra de cerámica sellada escondida en una gruta próxima, encontrados casualmente por un campesino llamado Muhammad Alí al-Samman, los documentos fueron escritos en copto entre los siglos III y IV d. C.

El más conocido de ellos es el Evangelio de Tomás, que inspiró la película Estigma en 1999 y en cual se citan las palabras del propio Jesús: "El reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor, no en edificios de madera y piedra. Corta un trozo de madera y ahí estaré. Levanta una piedra y me encontrarás”, dijo Jesús a Tomás.

En 1955 Juan Bosch escribió Judas el calumniado. Este autor dedicó su mejor esfuerzo literario a la reivindicación de la figura histórica de Judas Iscariote. "La figura moral de Judas es un misterio sordo, sin ecos, tan profundo como el silencio de los siglos y tan amargo como su triste sombra de condenado para la eternidad", afirmó; por su parte, el juez Baltasar Garzón expuso que “si pusiéramos en el fiel de la balanza de la Justicia todos los argumentos que magistralmente resalta Juan Bosch en este libro, la sentencia que decidiría la suerte de Judas Iscariote no sería necesariamente condenatoria para él. Probablemente, la carencia de pruebas sólidas, llevaría a su absolución.”

Solo hasta 1983 reaparecen en el mercado negro de obras literarias y antigüedades en las bodegas de un banco de Nueva York, el Evangelio de Judas perdido por más de 1.700 años; siendo traducidos con mucha dificultad del idioma copto en el año 2006: “Tú los sobrepasarás a todos. Tú sacrificarás al hombre que me recubrió”. Es decir, Judas habría ayudado a Jesús a liberar su espíritu del envoltorio carnal, con lo cual se puede transformar la visión clásica de Judas”. En este, Judas es el verdadero amigo de Jesús, el único que lo entiende y a quien se le ha encomendado una misión divina a través de la entrega, la cual se constituiría en una ayuda y no una traición, como ha sido presentada por los evangelistas.

En 2007 C.K. Stead presenta su obra, My name was Juda, que traduce mi nombre fue Judas. Esta es una novela donde Judas Iscariote, a sus 80 años, narra en primera persona sus experiencias como amigo y discípulo de Jesús. El autor describe a un Jesús más humano con errores en el camino, incluso con arranques de ira y coraje. Más allá del dogma, se presenta a un hombre con gran inteligencia y mucha fe en sí mismo y donde Judas comparte con él la misma causa: proclamar la palabra de Dios y desafiar a Roma.

En 2011 la cantante y compositora estadounidense Lady Gaga lanza su canción “Judas”, incluida en el segundo álbum de estudio, Born This Way. La canción que fue escrita por Gaga es una versión de dance y electro house y habla sobre una mujer enamorada de un hombre que la traicionó, pero todo ello a través de una simbología inspirada en los eventos bíblicos.

El pasado jueves el programa Sapiens del Centro de Pensamiento Libre realizó un especial con ponencia del agrónomo Octavio Cruz González, quien hizo un recuento del Judas de Ferdinando Petruccelli, al tiempo que el presbítero Manuel Dolores Chamorro explicó la posición de la Iglesia que históricamente ha desechado cualquier interpretación que se aleje de los evangelistas y, finalmente, el historiador Jorge Enrique Esguerra hizo una aproximación histórica de Jesús, Judas y de la lucha entre los cristianos y gnósticos al inicio de nuestra era, la cual fue ganada por el cristianismo, al tiempo que deja serios interrogantes como la posibilidad de que el propio Jesús haya sido un gnóstico; pero eso será materia de otro análisis.

Por ahora nos quedan esta versiones novelescas de Judas al pie de un evangelio escrito en tercera persona que reflexiona en la misión divina de Judas, donde el entregar al Cristo no sería un traición, sino una verdadera liberación.

Por favor, saquen sus propias conclusiones.