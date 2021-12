La venganza de Rafael Dudamel con Win Sports

.Publicidad.

Rafael Dudamel estalló contra Win Sports, contra su comentarista estrella, Carlos Antonio Vélez, hace un mes. Mostró cuál era su talante, su firmeza, la determinación con la que decidió combatir el reinado de un canal que desnaturalizó por completo el fútbol colombiano. Las declaraciones de Dudamel no pudieron ser más fuertes: "He sido siempre respetuoso de los medios de comunicación, he sido respetuoso del periodista, del locutor, de comentarista siempre he sido muy respetuoso, pero lo que uno no puede permitir en la vida, es que pretendan algunas personas que tiene la autoridad o potestad del micrófono, irrespetar al ser humano. En ningún momento he querido atentar a la dignidad y el respeto del periodismo"

Y siguió: no sacó la tablet… Qué cosas no, sería bueno sacarla el día de los gloriosos y dolorosos. Solo la saca cuando la quieren victimizar y le echan estiércol a todo el que aparece. Es su cultura y no la vamos a cambiar y no podemos vestirlo de serio cuando no es”.

“Lo que sí hay que hacer es que le den un cursito a estos técnicos, jugadores y también a algunos periodistas para saber los cambios de la ley del juego para que no estemos diciendo bobadas. No puede ser un técnico de fútbol que comenta futbol (Dudamel) diga que la mano de Yerry Mina no es sancionable porque es involuntaria., cuando eso no existe”, siguió.

Y finalizó diciendo que “esa es la misma persona que dijo en el Cali – Nacional que la interpretación no existe. El problema es que cuando hay una manzana podrida es que se puede dañar el resto y lo que puede llevar a la debacle y los lleva ala victimización… Cuando gano no digo nada y me quedo callado”.

Que no nos vengan a hablar ahora de ecuanimidad y objetividad que está muy claro que en Win Sports la apuesta siempre será ir en contra de Dudamel y el Cali.