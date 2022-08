La venganza de Gustavo Petro contra Egan Bernal

El ciclista con el que más se identifican en las carreteras de Colombia es con Nairo Quintana. Basta con salir por las carreteras de Boyacá para escuchar a la gente gritándole a los ciclistas "vamos Nairo", como si Nairo fuera sinónimo de ser ciclista. Su origen campesino, casi indígena, convirtió su imagen en uno de los íconos del país. A eso hay que sumarle que Egan Bernal ha sido un opositor un crítico de los petristas y el mismo presidente.

Por eso en redes sociales los petristas están celebrando que en el nuevo video del himno nacional sale Nairo Quintana y no Egan Bernal. Por eso, en redes sociales, destrozaron a Egan y le recordaron que el único ídolo es el de Cómbita:

Para los que se preguntan por qué sale Nairo Quintana en el himno y no Egan Bernal es muy sencillo, salgan por los pueblos de Colombia en bicicleta y los gritos de aliento que recibirán serán de:"¡VAMOS NAIRO, VAMOS!", porque lo que Nairo significa para el país es demasiado. pic.twitter.com/2x1H0gnIJ7

JAJAJA NO SALIÓ EGAN SINO NAIRO. LLORALOOO

Je, apareció Nairo y no Egan. https://t.co/BaitTHwiGN

Si pillan cómo en el vidio sale Nairo y no Egan, Karol G y no J Balvin? Jsjdjdhd me encanta.

— Dayana (@klopzr) August 8, 2022