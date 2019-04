La utopía neoliberal

Francis Fukuyama publicó El fin de la historia y el último hombre en 1992. En dicha obra analizó el fracaso del fascismo, el nazismo y el socialismo real en los países del este europeo a lo largo del siglo veinte. El filósofo esbozó el horizonte de la humanidad en la democracia del voto como el “menor de los males”. Entonces, la aldea global se encaminó al neoliberalismo. La apertura de mercados y la democracia del voto se constituyeron en el nuevo camino. Con ello se abrieron las fronteras nacionales a las transnacionales, la privatización de las empresas públicas, la salud y la educación. A su vez, en la política se extendió la transparencia en los procesos electorales para garantizar la pureza del voto.

En 2019 afloran tres problemas a la propuesta neoliberal. La relación del hombre con la naturaleza es el primer escollo, dado el olvido de la diferencia de velocidad de la naturaleza y los procesos humanos. Dicha omisión lleva a un agotamiento de la naturaleza pues la economía del consumo y la tecnología han llevado a que la capa de ozono se reduzca. La temperatura del planeta se eleva. El cambio climático se acelera. Los desechos crecen en forma desmedida. Los bosques se extinguen. La contaminación invade las ciudades… De esta manera, la naturaleza como cuerpo inorgánico del hombre se extingue.

Publicidad

El segundo elemento crítico se halla en los procesos electorales y el ejercicio de la democracia. En los procesos electorales se hace cada vez fuerte la manipulación, de tal modo que se ha arribado no a la democracia del voto sino al “mercado del voto”. Los tiempos electorales se caracterizan por la publicidad, la propaganda, desinformación y manipulación de masas. A su vez, luego de los procesos electorales, no se ejerce la democracia pues no se gobierna para la universalización de la educación, tampoco por el derecho a la salud, menos por hacer posible el trabajo. En lugar de la realización de la democracia se privatiza la educación. La salud de derecho se convierte en servicio. A lo que se suma que no se aboga por el trabajo sino se declina hacia desempleo, la desocupación y la flexibilidad laboral.

Publicidad.

Y un último problema: los media han hecho posible la “aldea global”, la interrelación y la comunicación, pero lo evidente es la tendencia a la desinformación que tiene como fundamento hacer posible que la masa se mantenga en un conocimiento aparente de la realidad, en la posverdad.

La aldea global está atravesada por el nacionalismo, racismo, populismo, xenofobia, inmigración. En el capitalismo mundial crece la producción sofisticada, a la cabeza de los está Estados Unidos. Un segundo grupo de países de producción manufacturera está encabezado por China y los exportadores de materias primas a precios irrisorios, como es el caso de los países latinoamericanos y africanos.

Si encuentras un error de sintaxis, redacción u ortográfico en el artículo, selecciónalo y presiona Shift + Enter o haz clic acá para informarnos. ¡Muchas gracias!