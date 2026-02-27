La única opción de la derecha es que Paloma y el Tigre se unan para que puedan darle la pelea a Cepeda

Mientras Iván Cepeda no encuentra techo en las encuestas, Abelardo de la Espriella se estanca y Paloma Valencia divide el voto. ¿Se repetirá la fragmentación?

Una de las conclusiones de la última encuesta Invamer es que Cepeda sigue subiendo, mientras el centro-derecha divide su votación. En redes sociales circulan una serie de comentarios y trinos relacionados con los resultados de la encuesta publicada por Noticias Caracol y que abren el debate en torno a la veracidad y validez de los datos.

Pero más allá de eso, hay que analizar algo que no se puede evidenciar fácilmente si se queda con en primer nivel de pensamiento o con la euforia de lo seguidores que generan un sesgo o letargo mental: la división de votos entre candidatos de centro derecha.

De la Espriella no subió más, se quedó estancado cerca del 22% en la intención de votos, mientras que la candidata del uribismo, Paloma Valencia aumentó considerablemente su guarismo. Aun así, la sumatoria de ambos candidatos no es suficiente para alcanzar los 37 puntos de Iván Cepeda.

Si la oposición del gobierno actual quiere tener, por lo menos, una opción para hacer contrapeso al candidato que, en el papel, seguirá con las ideas de Petro, deberá unirse y no dividirse. Los ciudadanos que comulgan con las ideas de centro derecha no tendrán más opción que comenzar a pensar en un solo candidato para poder tener aspiraciones reales de entrar en contienda fuerte con el candidato de la izquierda.

Ahora, en guerra de egos, será que alguno de los alfiles del centro-derecha como el tigre Abelardo de la Espriella o Paloma Valencia darán su brazo a torcer para encumbrar solo a uno, o sus aspiraciones personales solo pondrán en bandeja de plata la presidencia para Iván Cepeda. Tal vez las próximas semanas hayan más luces en torno a esto, más cuando tenemos las elecciones legislativas y las consultas partidistas a la vuelta de la esquina.

Por último, pero no menos importante, es ver que Cepeda parece no tener techo al subir 6 puntos porcentuales, además de la vuelta al ruedo de Daniel Quintero, quien en últimas “endosaría” sus votos al militante de izquierda.

