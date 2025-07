La ultraderecha gringa le ofrece apoyo a Álvaro Uribe y ataca a la justicia colombiana

Por: Fernando Ruiz R |

julio 30, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Anuncios.

Desde la subida a la presidencia de Trump, una persona que cuando ganó Biden no quiso reconocer su triunfo y, por el contrario, propició y apoyó la toma del capitolio por parte de sus seguidores más radicales, los ultra republicanos de los EE. UU., especialmente los de origen Cubano del estado de la Florida, están descontrolados.

Anuncios.

En Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro tampoco quiso reconocer el triunfo del presidente izquierdista Lula Da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil en el año 2022 y ahora está siendo juzgado por propiciar un golpe de Estado contra Lula Da Silva. Entonces los ultra republicanos con Trump a la cabeza han amenazado a Brasil con poner altos aranceles si continúa el juicio contra Bolsonaro; ahora en Colombia a raíz del fallo en primera instancia contra el expresidente Uribe, estos mismos ultrarepublicanos se van en contra de la justicia Colombiana acusándola de estar al servicio del gobierno de izquierda del presidente Petro y también amenazando con represalias en contra de Colombia, si finalmente Uribe es declarado culpable.

Bueno, si esto no es una intromisión indebida en los asuntos de otros países por el gobierno de los ultrarepublicanos de EE. UU., entonces ¿Qué es? Llama la atención que los ultraderechistas de Colombia, muy acuciosos en otras ocasiones para defender y proclamar la majestad, independencia e imparcialidad de la justicia Colombiana, no condenen esta actitud de los ultra republicanos. Entonces, para los ultra de EE. UU., tanto la justicia de Brasil, como la justicia de Colombia y de otros países Latinoamericanos está a favor de la izquierda, cuando no se pliega a los intereses de la ultraderecha.

Anuncios.

Claro, esto no es defender a la izquierda, ni al gobierno de Petro, que tampoco hacen las cosas muy bien en América Latina, como las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua y que también en otros países comete errores y agudiza la situación ya muy precaria de sus poblaciones, se trata de defender la soberanía de Colombia y de la independencia de la rama judicial, en contra de la intromisión de los ultra de EE. UU. en nuestros asuntos internos, cosa que se sabe que por cierto es muy difícil de evitar, debido a la gran debilidad, dependencia y atraso de nuestros países Latinoamericanos.

Anuncios..

También le puede interesar: