La última humillación del papá de Piqué a Shakira: la echó de su casa

Esa fue la razón por la que la barranquillera dejó Barcelona. Su ex suegro le pidió la casa donde vivía. No le importó que los niños estuvieran ahí

En un acto de amor Shakira decidió regalarle a su suegro su casa en Barcelona. Esto sucedió a mediados del año pasado cuando aún no se había destapado el escándalo en el que terminó el matrimonio con el futbolista. Esa casa la había comprado en el 2012 en una compañía que formó con su esposo llamada Inversiones BCN Two & Two SL. La mansión queda en el exclusivo sector de Esplugues de Llobregat. La familia Piqué detesta a Shakira y no ha estado de acuerdo como la colombiana ha pasado su despecho, ventilando la relación que tuvo el futbolista con la española Clara Chía, por eso le habría dado de plazo hasta el 30 de abril para desalojar su casa.

Por eso Shakira decidió irse a Miami con sus dos hijos. En las últimas horas Piqué afirmó en una entrevista que está cansado de los fans latinoamericanos de la cantante que lo han venido acosando insistentemente después de sus cuernos.

Esta revelación la hizo este periodista español quien lo publicó en su cuenta de Twitter

Ya lo anticipé que @shakira no era propietaria de la casa familiar. El padre de @3gerardpique la ha desahuciado. Mañana explicaré todo en @ElGordoyLaFlaca pic.twitter.com/5BA8EdzLiz — Jordi Martin (@jmpaparazzo) April 2, 2023

