La última gran estafa de Maduro: el Petro (PTR)

Con bombos y platillos el dictador Nicolás Maduro anuncia al mundo el lanzamiento de su creación más preciada, su moneda digital denominada el Petro (PTR). Él y sus secuaces saben que este instrumento les permitirá completar su más audaz y dañino acto de gobierno hasta la fecha “su última gran estafa”.

Desde el momento de los anuncios oficiales del Petro (PTR), se vislumbra el tono alegre de los participantes, el cual no se les veía desde que escuchaban atónitos al comandante Hugo Rafael Chávez Frías en sus largos discursos del programa televisivo de Aló presidente.

Todos los asistentes al evento saben que este instrumento tecnológico les permitirá aumentar sus fechorías debido a que ocultarán su naturaleza por una supuesta criptomoneda.

Esta terrible historia comienza el día 20 de febrero de 2018 a las 6:13 p.m. y 6:18 p.m., en las cuentas oficiales del gobierno de Maduro en Twitter se hacen unos anuncios muy audaces: “#FOTO Así sostuvo reunión el Presidente @NicolasMaduro con representantes de la empresa Fundación NEM, previo al lanzamiento de la criptomoneda Petro” y el otro dice: “Cerramos acuerdo con Aerotrading, una de las más grandes empresas de Blockchain. Recuerden esta fecha compatriotas, será recordada como el día en que Venezuela dio un paso #AlFuturoConElPetro. Expectativa mundial por la primera criptomoneda impulsada por un Estado. ¡Atentos!”

Pero como en la era digital las mentiras se pueden detectar con un par de clics, al analizar la red se encuentra que la mencionada Fundación NEM niega vehementemente cualquier relación con el Petro (PTR) e incluso la tal empresa Aerotrading fue creada tres días antes del lanzamiento. Otra de las magias del chavismo. En verdad Maduro se reunió con representantes de la empresa Zeus Exchange, en el cual en el momento de la reunión no tenían ningún producto o servicio activo y lo más curioso es que sus cofundadores son de Rusia.

A Maduro se le llena la boca y afirma que ya tienen “confirmación por 735 millones de dólares”, supuestamente haciéndola la mayor venta de activos digitales en la historia. Pero al intentar comprobar si esta información es cierta o es como el pajarito de Chávez, me doy cuenta de que la trampa está tan mal montada que al intentar adquirir la moneda del Petro (PTR) los links de confirmación llegan 18 horas después al correo y ya no funcionan. Me pregunto, ¿de dónde están saliendo esas confirmaciones de compra?

Incluso al utilizar herramientas avanzadas para comprobación de datos sobre criptomonedas como Etherscan no se puede validar dichas cifras. Este acto tan bochornoso solo indica el temible destino que le espera a esta iniciativa y que le dará la estocada final a la tambaleante economía venezolana.

Al analizar juiciosamente toda la información sobre el Petro (PTR), tanto en su página web como en conferencias de prensa, los hallazgos son más escalofriantes que leer una obra de Stephen King en una cabaña abandonada en el bosque.

Para entender el Petro (PTR) se requiere explorar varios elementos:

Venezolanos como Hansel y Gretel: bitcoin y otras criptomonedas están basadas en la tecnología de blockchain y cuentan con procesos de encriptación de datos que impide que se pueda duplicar o dañar. La gran ventaja del blockchain es que los datos están distribuidos por todo el mundo y de esta manera se puede validar la información. Pero en el caso del Petro (PTR) esta tecnología solo se usa al adquirir las monedas, porque estas deberán cambiarse si se desean usar diariamente. Así como en el cuento de los hermanos Grimm, Hansel y Gretel van caminando y encuentran una casa de chocolate y dulces, así se ve el Petro (PTR) al usar blockchain, pero al entrar a la casa, es decir al utilizar esta moneda digital pasará lo mismo que en la historia de niños, una bruja vendrá a comernos o en este caso Maduro atrapará los ahorros de los incautos porque ni siquiera se sabe con qué tecnología cuenta, ni donde almacenará los datos de los usuarios. Por lo tanto, no se dejen engañar de la bruja que les promete mucha comida y felicidad porque apenas caigan en su trampa y se coman unos dulces su dinero desaparecerá como por acto de magia.

La reserva del Petro (PTR) es como un billete de baloto, pero… en cada anuncio del gobierno se afirma que la moneda está soportada por las reservas petroleras del Orinoco. Pero si uno revisa los datos oficiales se da cuenta de cómo la otrora gran empresa PDVSA producía 2,8 millones de barriles por día hoy produce menos de 1 millón. Porque su capacidad técnica ha sido desmantelada con cada decisión administrativa. Es tan terrible el caso que para que sea productiva la industria el precio del barril tiene que superar los 100 dólares y ha oscilado en 60 dólares últimamente. Pero si se comenzara a sacar ese petróleo con dinero con que no cuentan tendrían que pagarle primero a Rusia y a China a quienes les han vendido millones de barriles por adelantado para medio mantener la economía a flote. Por lo tanto, afirmar que el Petro (PTR) está respaldado en el petróleo es como decir que se tiene el billete ganador del Baloto pero que está olvidado en una caja de madera al fondo del océano pacífico.

El Petro (PTR) más volátil que: una de las características de esta moneda digital que se supuestamente va a ser mejor que el Bitcoin y similares es porque tendrá poca volatilidad. Pero al revisar la fórmula que establece el precio, aparecen dos grandes problemáticas, por un lado, el precio va a depender del comportamiento del barril de petróleo, que tan solo en el último mes tuvo una variación del 19% y por otro, peor aún va a depender del precio de la divisa oficial del gobierno: El bolívar fuerte. Si ustedes le preguntan a cualquiera que apenas sabe leer y escribir, este le puede contar como el precio de un bolívar es 10 veces superior en el mercado real que el valor oficial. Ahora imagínate que pasara con el precio del Petro (PTR).

Una moneda para los ladrones: al ver la dura realidad del pueblo venezolano uno encuentra que mientras que el gobierno afirma que el salario mínimo son 64 dólares cada mes, en precios reales esto es solo equivalente a 2 dólares. Y cada Petro (PTR) lo van a vender a 60 dólares, ¿quién podrá acceder a usarlo en la vida diaria?

Espero que este exabrupto del dictador de Nicolás Maduro sea su última gran estafa y que el pueblo venezolano logre vencer a la opresión de estas mafias. Espero que en el futuro varias criptomonedas reales puedan servir al pueblo y reactiven la economía de nuestro hermano pueblo venezolano.

Unámonos todos en pro de rescatar a Venezuela de la oprobiosa situación que ha sido condenada porque los pueblos se levantan cada vez más fuertes.

Adiós Maduro y pandilla.

