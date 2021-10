La traición del INEOS a Egan Bernal: le están sacando todos sus gregarios de confianza

Egan Bernal fue la salvación del equipo INEOS tras la lesión de su histórico líder Chris Froome. Ante la incertidumbre del equipo por perder a su líder e incluso llegar a temer por su vida, llegaron al Tour de Francia 2019 sin saber si el líder sería Geraint Thomas o el colombiano.

Todo indicaba que el equipo se la jugaría por el británico, pero en las últimas etapas de la carrera apareció como un gigante la figura de Egan para demostrar que era el mejor escalador, tomar el liderato del Tour y darle así a Colombia su tan anhelada victoria en la carrera ciclística más importante del mundo. Todo apuntaba a que sería el nuevo monarca del equipo, pero las llegadas de Richard Carapaz y Adam Yates parece que le están truncando su progreso como capo definitivo.

Pese a que Egan volvió a demostrar su grandeza ganando el Giro 2021, parece que esa victoria quedó atrás en el tiempo y en el equipo recuerdan mucho más el podio de Carapaz en el Tour, su victoria en los Juegos Olímpicos y el podio de Yates en La Vuelta. Ahora, de cara a la temporada 2022, dos colombianos que eran parte de su combo de gregarios saldrán del equipo, dejando a Egan desamparado y teniendo que buscar nuevos gregarios para aspirar a ganar cosas importantes en 2022.

Iván Sosa fue anunciado como nuevo reemplazo del equipo Movistar, por lo que será un colombiano más en las filas del equipo que ya acabó con Nairo Quintana y Miguel Ángel López. Por otro lado, Sebastián Henao también saldrá del INEOS rumbo al Astana.

