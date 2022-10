La tragedia de miles de usuarios que tienen sus cuentas bloqueadas en Nequi: ¿esa platica se perdió?

Miles de cuentas de usuarios de la aplicación Nequi, empleada para hacer giro de dinero sin ningún costo, están bloqueadas indiscriminadamente desde hace dos semanas.

La empresa, convertida ahora en Corporación Financiera Nequi con autorización de la Superintendencia Financiera, no ha dado ninguna explicación, ni breve ni compleja, sobre el fenómeno, que tiene afectadas a miles de personas, pues no pueden retirar el dinero que quedó «atascado» en ese sistema.

El bloqueo se produjo súbitamente en las cuentas afectadas, sin que los usuarios hubiesen ejecutado alguna acción equivocada, o hubiesen incurrido en causal grave para ser privados del servicio, según las quejas que se ventilan en la misma plataforma de Nequi.

A todos los afectados les ocurre lo mismo: abren la aplicación y digitan la clave, pero el sistema no los reconoce; les pide reconocimiento facial o de voz, luego de lo cual el sistema les anuncia el envío de un código para acceder a sus cuentas, pero ello no sucede nunca. Optan, entonces por una llamada que el sistema Nequi les anuncia, pero tampoco ella se produce. Ahí termina el proceso, y los usuarios no pueden acceder a sus cuentas y, por consiguiente, tampoco a retirar su dinero. Nequi no se ha dignado explicarles a los miles de usuarios afectados cómo pueden recuperar su dinero retenido ilegalmente.

Aunque las quejas son numerosas cada día, los asesores de la Corporación Financiera Nequi se limitan a recabar los datos personales de los usuarios registrados, pero el desbloqueo no se produce. Tampoco dan una explicación satisfactoria sobre lo que está pasando con esas cuentas, mucho menos sobre lo que ocurrirá con los dineros retenidos.

Total: esa aplicación se «enloqueció», mantiene en ascuas a miles de sus usuarios y nadie da da una explicación que, cuando menos, les ofrezca esperanza de una pronta solución.