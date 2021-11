La tragedia de la que aún no se recupera 'La Segura'

.Publicidad.

La influenciadora caleña, en noviembre de 2013, iba a subirse a un carro en el centro de Cali, donde trabajaba como vendedora, y en un tiroteo una bala la impactó en la médula. Desde ahí su vida no ha sido la misma: a raíz de esto tiene fuertes dolores desde hace años.

Todo esto lo contó hace poco en sus redes sociales: “Estar triste también está bien, yo me considero una guerrera que puede con todo, pero hay días en los que simplemente uno no puede con todo y tenerme que aguantar estos dolores por nueve años, sin saber que me los tengo que aguantar para toda la vida, a veces me pega fuerte”, expuso en su momento.

“Quedé paralítica”, ha contado Nathalia quien después de dos operaciones de emergencia el médico le aseguró que no volvería a caminar. Eso no la detuvo. Durante años estuvo en rehabilitación, ahora puede caminar y tener una vida normal, aunque no puede correr o usar tacones.

Precisamente esto fue lo que contó en varias historias de Instagram donde agregó también que llevaba cinco días en cama debido a fuertes dolores e inflamaciones en sus talones que le impedía apoyarlos. El odio no se hizo esperar, la influenciadora recibió toda clase de mensajes diciendo que era una "showsera", “mentirosa” o “muy dramática”.

Ante tantos ataques, ‘La segura’ les respondió: “Ojalá les pudiera dar gusto y estar haciendo ‘show’, pero nadie puede entender ni sentir el ‘fucking’ dolor que estoy sintiendo hace una semana”.

“Yo veré si les cuento a la gente que me quiere cómo estoy. Si estoy bien se los voy a mostrar, sino estoy bien también se los voy a mostrar, y a quien no le guste verme o piense que los estoy haciendo por otra cosa, lárguese de aquí y no me siga y ya”, concluyó en su historia la influencer caleña.

Nathalia Segura Mena nació el 29 de diciembre de 1992 en Cali, Colombia. Estudió Publicidad y Mercadeo, por lo que durante un tiempo se dedicó al mundo publicitario de universidades y empresas, hasta que decidió crear su propio negocio de comida rápida. Su contenido va desde la comedia, hasta la moda y los retos extremos. Y, en sus palabras, ser un ejemplo de superación y verraquera.