La tontería de creer que Netflix puede llegarle a los tobillos a HBO

La historia de la televisión se partió en dos el 10 de enero de 1999. Ese día arrancó Los Soprano, la serie de la familia mafiosa que embrujó durante cinco temporadas al mundo. La factura visual, la narración intrincada, en donde a diferencia de las películas como El Padrino no se mostraba a los gangster como ellos creían ser, glamourosos, con códigos y engominados, sino como realmente eran, brutales y grasosos, poco avocados a la aventura y si al aburrimiento y el estrés que genera un oficio como el de quebrar la ley. Uno de los pocos países en donde esta revolución no se vivió fue en Colombia. Acá todo llega tarde y la gente siempre llega al final de mes con lo justo. No hay para gastos de más. Son demasiados días en un mes para un sueldo tan magro. Así que, antes de las plataformas, era un verdadero lujo poder pagar por ver un canal en exclusiva. Por eso nos llegó casi una década después de su final, la que es considerada la mejor serie de la historia de la televisión.

HBO tiene las cinco temporadas de Los Soprano en su plataforma, tiene las cinco temporadas también de The Wire, la que es considerada la segunda serie de todos los tiempos, tiene comedias como Curb Your enthusiasm, pero HBO es más que clásicos, el flujo constante de series es realmente una locura. Nada más en el último año HBO estrenó miniseries como The White lotus, siguió con una tercera temporada gloriosa de Sucession, consolidó series tan osadas sobre viajes en el tiempo como Beforeigners o estrenó dramas de envergadura como La edad dorada, hecha por el genio creador de Downton Abbey, Julian Fellowes. En películas se pueden ver desde éxitos de taquilla como Uncharted, fuera del mapa.

Netflix vive un problema creativo enorme. Si, en los últimos meses ha podido mantener la expectativa con series que ya venían de atrás y que son clásicos absolutos de la televisión como Better call Saul o Stranger Things. En los Emmy aspiran a la máxima estatuilla en drama Ozark, el Juego del calamar, y Better Call Saul pero en comedia no tienen una sola nominación, arrollada por HBO quien tiene dos nominaciones con Barry, Hacks y Curb your enthusiasm del genio de Larry David.

Ahora, con la llegada de Betty la fea, la brecha que alguna vez tuvo Netflix se cierra con respecto a HBO. Lejos de cualquier tipo de sofisticación el espectador colombiano contrata las plataformas sólo para ver las telenovelas sin propagandas. Por eso, que Betty la fea se vea en HBO es el gancho por el que muchos colombianos entrarán por fin a ver la mejor televisión del mundo que es la que ha hecho este canal desde hace 25 años.

