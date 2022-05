La terquedad de Rodolfo Hernández le costará $10 millones

.Publicidad.

Rodolfo Hernández deberá pagar $10 millones por desobedecer la orden del juez 16 civil de Bucaramanga que le exigió pedirle excusas públicas a Héctor Mantilla Rueda, exalcalde de Floridablanca, y eliminar de sus redes sociales los videos en los que lo calumnió.

Mantilla instauró una tutela contra el candidato presidencial que terminó ganando. Sin embargo, Rodolfo Hernández no acató la orden que tenía plazo máximo de 48 horas y ahora si no quiere pasar una semana en la cárcel deberá pagar una multa de cinco millones de pesos y además cinco millones de pesos más por no retractarse.

-Publicidad.-

No es la primera vez que una acción de tutela le ordena a Rodolfo Hernández retractarse de sus palabras. En enero de 2022, tuvo que disculparse públicamente con Rolando Noriega, excontralor de Bucaramanga, después de acusarlo de ser un extorsionista.

Le podría interesar:

Publicidad.