La terquedad de Reinaldo Rueda por no reemplazar a los jugadores lesionados de la selección

¿Por qué teniendo tiempo suficiente para llamar los reemplazos de Falcao y Murillo el técnico no lo hace? Es raro que por segunda vez no reemplace a los lesionados

En la triple fecha de eliminatorias que se jugó el pasado mes de octubre, la Selección Colombia tuvo un jugador lesionado que se conoció después de que Reinaldo Rueda anunció los convocados: Miguel Ángel Borja. En ese entonces, por ser cerca de los partidos, el técnico decidió no llamar a ningún jugador para reemplazarlo pero igual su decisión fue cuestionada por no llamar a un reemplazo. Al final no tener más delanteros disponibles fue contradictorio porque ninguno de los disponibles anotó goles en los tres empates de la tricolor.

Luego del anunció de la convocatoria de noviembre, en la que James Rodríguez volvió a la tricolor después de un año, se lesionaron dos jugadores luego de haber sido incluidos en la lista: Falcao y Óscar Murillo. Con suficiente tiempo Rueda podría haber llamado un delantero y un defensa para reemplazarlos, pero no decidió llamar a nadie más, ¿por qué?

Óscar Murillo también se cae de la convocatoria, se lesionó ayer en México.

Rueda debe sentirse confiado con los jugadores que le quedan disponibles, pero debería pensar en llamar a alguien si el no llamar a nadie el mes pasado le jugó en contra. Más que la lesión de Falcao, preocupa más lo de Murillo porque es una zona donde tampoco vienen por lesión Carlos Cuesta ni Yerry Mina y el técnico estará obligado a probar una nueva zaga central para enfrentarse al mejor equipo de la eliminatoria.