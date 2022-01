La sorpresa que dio la periodista Camila Zuluaga: está embarazada

.Publicidad.

La periodista de Blu Radio y Noticias Caracol anunció con un tono muy jocoso en su cuenta de Instagram que está embarazada, dándole una sorpresa a sus seguidores y varios colegas que salieron a felicitar a la periodista por su embarazo.

"He pensado mucho si compartir o no este “foto estudio” 😜 que resume muy bien lo que me deja el 2021 y lo que me depara el 2022. Sin embargo, no encuentro mejor forma para ilustrar mis deseos para Uds en este año que comienza. ¡Feliz 2022!", fue lo que publicó en la red social. Los comentarios de sus colegas como Jorge Alfredo Vargas, Mabel Lara, Camila Chain, entre otros, no se hicieron esperar:

Así luce la periodista con un mini vientre por el momento:

