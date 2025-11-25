La sombra de Yanod Márquez entorpece la gestión del nuevo superintendente de la Superservicios

A dos meses de su llegada, Felipe Durán no despega en la Superservicios: mantiene un equipo leal a Yanod Márquez que frena los cambios y bloquea su gestión

Por: CAMILO CASTILLA |

noviembre 25, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Ha pasado más de dos meses desde que el presidente Gustavo Petro posesionó al doctor Felipe Durán como superintendente de Servicios Públicos, en reemplazo del nefasto superintendente Yanod Marque, quien llegó a borrar toda la excelente gestión que realizó el anterior superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga.

A pesar de que el actual superintendente de Servicios Públicos, Felipe Durán, llegó como una nueva esperanza ante el desorden del anterior, aún no despega, ya que la mayoría del equipo que lo acompaña —asesores, secretarios generales, delegados de agua, directores de intervenidas y control interno— son funcionarios de extrema confianza del exsuperintendente Yanod Márquez. Muchos de estos funcionarios, como los agentes interventores de las empresas intervenidas, le responden políticamente al anterior superintendente de Servicios Públicos, y varios de ellos serían del partido Cambio Radical.

A la fecha, el doctor Felipe Durán trabaja con el enemigo dentro de la Superintendencia de Servicios Públicos, lo que dificulta ejecutar el Plan de Desarrollo del Gobierno del Cambio, ya que estos funcionarios de Yanod Márquez, cuando llegaron a la entidad, se habrían dedicado exclusivamente a perseguir a los funcionarios y militantes de la Colombia Humana.

Desde el municipio de Valledupar le solicitamos al superintendente Felipe Durán que tome decisiones en la mayor brevedad posible, ya que el agente que está en Valledupar le responde directamente a una tal Johana Uribe, quien no es funcionaria de la Superintendencia de Servicios Públicos.

Doctor Felipe Durán, creemos en sus capacidades y en su gestión, pero ya es hora de fortalecer los procesos.

