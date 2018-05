La soledad de las presidenciales

El silencio se apoderó de las calles, pensé. Salí a las ocho de la mañana a participar de la contienda electoral con el ánimo y la convicción de que en mí estaba el cambio. El cambio que cada uno de nosotros puede experimentar al estar identificado con algún personaje político. El día amanecía nublado, algunas nubes estaban pasando de un gris claro a un tono más oscuro. Pensaba que por lo menos, el clima no nos iba a quemar nuestros cuerpos como en las elecciones parlamentarias. Sin embargo, también tuve miedo, miedo de que las personas, por estar el día nublado, no ejercieran su derecho al voto. Sí, puede parecer insólito, pero en nuestras ciudades del caribe colombiano unas horas sin sol son el bálsamo para nuestros cuerpos de piel reseca y sudores interminables.

Estaba inmerso en mis pensamientos cuando me di cuenta de que el flujo de personas no era el mismo de hace tres meses. No había camionetas llevando y trayendo contingentes de personas a ejercer el voto. No había propaganda política cerca de los lugares de votación. No había personas afanadas por llegar temprano y cumplir con la democracia. Había silencio. Había soledad. Y solo estaban llenas de personas las diversas iglesias cristianas que proliferan en los barrios de estratos bajos. Al llegar a mi lugar de votación, no había filas que le dieran la vuelta al centro de votación, no había problemas por el puesto en la fila; había tranquilidad, era un domingo más.

Cada jornada electoral nos deja aprendizajes que, si somos atentos, podemos dilucidar en el horizonte. La abstención fue uno de los tantos ganadores de esta jornada electoral. El odio y la ignorancia política siguen teniendo trono en nuestro país. Los medios de comunicación y las diversas encuestas terminaron por tener una mayor influencia de la pensada originalmente. Al salir de votar y caminar por las calles calmas y tranquilas de un domingo solo podía pensar en cuándo carajos se jodió Colombia. Recordé sin querer que parafraseaba aquella oración con la que empieza ese gran libro del escritor peruano Mario Vargas Llosa llamado Conversación en la catedral. En momentos de decepción y angustia, agarrar un libro y leer se convierte en el oasis que todo ser humano debe tener en cuenta.

Las elecciones del pasado domingo 27 de mayo dejaron claro que la mayoría de los colombianos no votan por las ideas expresadas de los candidatos en los debates, no votan porque conozcan a cabalidad el plan político de cada uno de ellos, votan por emoción y por el odio a uno u otro personaje. El electorado es maleable y lo saben muy bien los asesores de campaña. A pesar de que hubo un avance considerable en la participación electoral, seguimos siendo uno de los países con mayor abstención, y eso hay que tenerlo en cuenta. No podemos olvidar a quienes todavía, aún hoy, le dejan la solución al fanático irreconciliable de derecha y de izquierda. La soledad del 27 de mayo seguirá comandando cada una de las siguientes elecciones presidenciales si no encontramos la forma de crear confianza en ese concepto tan desgastado que es la política.

La salvación y el progreso del país no está en un solo ser humano, está implícito en cada uno de nosotros. Solo pensando en clave humana (no confundir con el eslogan de Gustavo Petro) podemos avanzar como sociedad.

