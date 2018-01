La serpiente del paraíso

La gira papal por el sur del continente estuvo bastante movida, especialmente en Chile donde lo esperaban fuertes críticas a la curia por los abusos sexuales de algunos de sus miembros. A pesar de estar condenados y de la enorme evidencia en su contra, el papa dio mensajes ambiguos, pidió perdón a las víctimas, pero por otro lado respaldó a Juan Barros uno de los obispos más cuestionados y lo invitó a estar a su lado durante esta visita oficial. Además dio declaraciones donde aseguró que el obispo era calumniado.

En este ambiente mundial de irritación contra los abusos sexuales las palabras de Bergoglio no cayeron bien, su defensa no fue creíble, en especial para las víctimas de los curas pederastas que en Chile han repetido hasta el cansancio que fue el propio Barros el que encubrió y toleró estos comportamientos criminales contra menores de edad.

Y ahora el papa, no se sabe si como estrategia para condenar a los que criticaron su visita en redes sociales, se ha venido lanza en ristre contra las fake news o noticias falsas. “son una señal de actitudes intolerantes e hipersensibles y solo conducen a la arrogancia y al odio” dijo en un documento dedicado a la comunicación en el que pidió volver a la dignidad del periodismo.

Como ejemplo de falsedad dijo que la primera noticia de ese tipo la dio la culebra al engañar a Eva con una manzana, en una forma de “seducción traicionera y peligrosa” que utiliza argumentos falsos y a la vez atractivos.

Pues precisamente eso es lo que hace la Biblia, usar una historia fantasiosa para explicar la creación del mundo y la vida en el paraíso. A partir de esas noticias falsas, muchas personas se han aferrado a la idea de la creación en siete días, lo que se conoce como el creacionismo, por oposición a las verdades científicas de la evolución o las teorías muy avanzadas acerca del Big Bang.

A lo largo y ancho del planeta, millones de lectores ingenuos de los libros llamados “sagrados” repiten y enseñan que la tal evolución de las especies no es cierta, porque dios creó a los animales y a las personas tal como son o somos hoy. No venimos de otras especies, los mamíferos no han cambiado, no hay evolución porque tierra se separó de las aguas en un solo día. Esas sí son falsedades que sirven a propósitos religiosos y políticos. Esas sí son mentiras; que una culebra hable, que le ofrezca una manzana a una Eva que nació de la costilla de un Adán hecho de barro a imagen y semejanza de Dios.

Es entendible que Bergoglio no profundice en su ejemplo sobre noticias falsas, ya tiene suficientes problemas con la pederastia como para enfrentar la lectura crítica de los libros de la Biblia y cuestionar sus fantasías, para no llamarlas simples y burdas mentiras. Pero al menos podría decir que se trata de una explicación metafórica de la evolución o del desarrollo del universo, pues una persona tan culta e inteligente como él no se va a tragar el cuento de que las mujeres salimos de los hombres. Pero no lo hace y nos pide, mientras critica las noticias falsas, que convivamos con esa gran fábrica de fake news que se llama Biblia. La mentira a la que se refirió no es a esas interpretaciones engañosas de la realidad, sino a que la muy ladina serpiente engaña a la muy boba de Eva para no obedezca los mandatos del Señor y caiga en la tentación.

Tantas víctimas en Chile y en muchos otros países, tantos hombres escondidos detrás de una sotana para satisfacer sus más bajos instintos sexuales, tantos dogmas derivados de escritos biblicos y tanta historia “sagrada” que ha ocultado los crímenes contra la humanidad a nombre de la religión, esas sí son mentiras repetidas mil y mil veces para afincar las columnas con que las Iglesias y la diversas religiones se han apoderado del poder terrenal. ¡He ahí la gran mentira! Y para su construcción no necesitó de redes sociales.

