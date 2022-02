La selección está rota: Cuadrado no puede ver ni en pintura a James

.Publicidad.

Dos décadas antes de que Luis Diaz brillara con luz propia en el Liverpool el primer futbolista colombiano que demostró su valía en Inglaterra fue Hamilton Ricard. El delantero se cansó de hacer goles con el Middlesbrough que en esa época estaba en la naciente Premiere League y tenía súper estrellas como el volante de la selección Brasil Juninho. Ricard alcanzó a jugar el mundial de Francia 98 y es un referente.

Por eso sus declaraciones son siempre importantes y despiertan polémica y comentarios. En entrevista con Direct TV el goleador no se midió en sus palabras y habló de la división interna que corrompe a la selección. Uno de los problemas mas grande que tuvo que llevar esta selección fue el regreso de James quien terminó de romper el grupo ya que Cuadrado se estaba empoderando como referente máximo:

"Todo se viene haciendo mal porque a voces, eso no es un secreto, ahí hay división. No le estoy dando palo a Rueda ni atacando a nadie, estuve en equipo y por 21 años fui futbolista profesional. Cuando hay división pasa lo que pasa, punto. En ese camerino hay división, que no lo quieren decir, pero ahí hay grupos: gente que no quiere a James; James que no quiere a otros; Renaldo se dejó meter a James y los otros se enfurecieron. Eso lo sabemos todos, a voces. Nosotros los futbolistas nos damos cuenta de todo, los que nos mantenemos tenemos amigos en la Selección, tenemos gente, conocemos el entorno"

Mientras no estuvo James el equipo nacional lo hizo bien, incluso llegó a estar en el podio en la Copa América en Brasil y se ganaron partidos importantes como el de Perú en donde se metieron tres goles. Pero luego todo se deshizo y lo que queda son ruinas.

