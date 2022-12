.Publicidad.

El 23 de noviembre de 2013, cuando La Segura tenía 18 años fue víctima de un ataque a bala. Ese día le propinaron dos disparos, cuando iba en su carro, el cual acababa de recoger de un parqueadero ubicado a cuatro cuadras de un local comercial de comidas rápidas que recientemente había montado en el que trabajaba con algunos miembros de su familia.

Después de que un vecino la auxiliara y la llevara al hospital, mal herida. Le practicaron dos cirugías de tórax ya que no podía respirar. En su momento lo médicos le dijeron que no volvería a caminar. Las balas por poco alcanzan a tocar su médula.

-Publicidad.-

Natalia Segura, nombre de pila de la in fluencuer, duró cuatro años en terapias con fisioterapeutas. También tuvo que utilizar pañal, contó también que las oraciones a Dios la ayudaron a moverse poco a poco.

Hoy en día, después de casi 10 años de ocurrido el trágico hecho, en una reciente publicación en sus redes sociales, la influencer contó que tiene muchos dolores y que esa fue una de las razones por las que se alejó de las redes sociales por un tiempo.

Publicidad.

En una oportunidad la mujer contó que la persona que la atacó a tiros fue una mujer que habría sido la “amante” de su primera pareja amorosa, cuando apenas tenía 13 años.

“He aprendido a vivir con él, trabajar con el dolor, ser feliz con él y hacer mi vida lo más normal que puedo con él, aunque claramente no lo quiero conmigo. Pero después de que me deje vivir y hacer mi vida lo más normal que puedo, con eso me basta para estar agradecida con Dios”, concluyó la influenciadora.