El tremendo negociazo de maquillaje de Lina Tejeiro; le deja muy buenas ganancias

Lina Tejeiro se ha destacado en Colombia por su trabajo como actriz. Sin embargo, hoy en día, esta figura pública está brillando como host de Vix de La Casa de los famosos. Si bien la mujer ya era popular antes de estar en el reality, esto ha hecho que vuelva a estar en el foco de todos. Ahora bien, la mujer no solo ha dedicado su vida al entretenimiento, teniendo más facetas. Muchos no lo saben pero la actriz también tiene una faceta como empresaria. Esta mujer cuenta con su propio emprendimiento lejos de los reflectores y de los sets de grabación. El negocio de Lina Tejeiro está enfocado en el mundo del maquillaje y no le va mal.

Este es el negocio de Lina Tejeiro con el que factura muy bien

Recientemente, la actriz pasó por el espacio de entrevista de Eva Rey. Allí tocaron un tema del que quizás no muchas personas saben. Estamos hablando de Coraje, el negocio de Lina Tejeiro con varios productos de maquillaje que son muy populares. Durante la entrevista, la mujer reveló que llegaron a hacer en un mes un sold out a nivel nacional. Según contó la actriz, lograron vender unas 25 mil pestañinas. Es que, la mujer incluso cuenta con un kit que contiene diferentes productos dedicados a las pestañas. Aunque también cuenta con desmaquillante, encrespador y mucho más.

Ahora bien, los productos de Lina Tejeiro tienen un valor que, quizás, no sería el más elevado. Sin embargo, según el dato que reveló la mujer, la cifra generada, sería bastante alta. Las ganancias podrían estar por encima de los mil millones de pesos, teniendo en cuenta que vendió 25 mil pestañinas. Además, hay que tener en cuenta que hizo sold out de toda la tienda, por lo que la suma es bastante alta. Aunque claro, de ello solo hay que tener en cuenta las utilidades que generan sus productos. Lo cierto es que el producto ofrecido por el negocio de Lina Tejeiro parece ser bueno, esto según los testimonios de sus clientes.

