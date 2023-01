La seguía con un detective: los celos locos del gringo novio de la DJ

.Publicidad.

El viernes 20 de enero fue la última vez que sus familiares supieron de Valentina Trespalacios. A los 23 años empezaba a afinar su vocación, la de ser el alma de la fiesta, la de ser DJ. Iba por buen camino. Aunque estudiaba Tecnología en Comercio y Negocios Internacionales ya estaba pensando en dejar la carrera para dedicarse plenamente a ser DJ. Es que cada vez eran más frecuentes las giras por Sudamerica, por toda Colombia, siendo el alma de la fiesta.

Esa fiesta iba a estar acompañada por su novio, un norteamericano de Texas con el que vivía desde hace un año en donde incluso compartían un apartamento. Acababa de llegar de Cartagena en donde estuvo en varias discotecas tocando. John Poulos, su pareja, la acompañó a su gira en la heroica. Incluso ese viernes alcanzó a hacerle una videollamada con Laura Hidalgo, su mamá. La videollamada la hizo desde un vehículo que manejaba el propio texano.

El sábado volvió a escribirle a Laura y le dijo, vía wasap, que le cuidara su gata, que iba a trabajar todo el día. Laura no le contestó el wasap pero el sábado volvió a llamar y habló con su hermano Sebastián quien le dijo que su mamá estaba durmiendo. Valentina estaba en pijama y, por videollamada, le mostró el apartamento donde vivía con el norteamericano en donde recién se habían pasado. Todo estaba revestido de la más profunda felicidad. John parecía amar a su novia. Ella aceptaba que John tuviera hijos con otra mujer. Según su familia se amaban.

Pero, según el relato de gente que conocía a Valentina, el tipo era un celoso y hasta le tenía montado una perseguidera con un detective al que contrató.

John vivía en Estados Unidos. Ellos llevaban un año juntos aunque él vivía en su país. Se conocieron via Instagram y luego concretaron una cita para verse en una de las fiestas que amenazaba Valentina. Fueron a México juntos, y la visitó tres veces en el país aunque nunca conoció de cerca a su familia. Cuando se despertó Laura Hidalgo se encontró varias llamadas perdidas de Pablo Silva, el exnovio de Valentina. Laura le devolvió la llamada y encontró al muchacho completamente exaltado. Con la voz entrecortada por la emoción le comentó que Valentina acababa de ser encontrada muerta en una maleta que había sido arrojado a un basurero de un lugar de Bogotá que difícilmente la joven DJ frecuentaba: Fontibón. Había muerto por asfixia mecánica según informe de Medicina Legal.

A esa hora en la que encontraron el cuerpo, al mediodía del domingo, John Poulos ya estaba en Panamá. Había abandonado de manera súbita el país. Carlos Trespalacios, tío de la DJ, y Laura Hidalgo intentaron contactarse con el gringo pero este, via Wasap, ya los había bloqueado hasta de redes sociales. La mamá de la DJ no lo dudó dos veces: él había sido el asesino. John le había propuesto matrimonio. Laura y su tío Carlos le pidieron a la Interpol que detengan al hombre que en este momento está completamente desaparecido. La mamá cree que el hombre pudo haber sentido celos y se sintió completamente sorprendida de cómo se resolvieron las cosas cuando, incluso, había hablado de que se llevaría a la familia a vivir a los Estados Unidos. La madre de la DJ nunca notó que John tuviera reacciones violentas con la joven. Al contrario, la madre afirma que su comportamiento era dulce, no tomaba, no consumía drogas. La que mandaba era ella. Quería venir a Colombia y casarse acá. Con la nacionalidad de ella asegurada se iría a vivir a Estados Unidos. Incluso ya había un anillo creado

A los 23 años todo se rompió para ellas, las ilusiones, su vida. La familia de la DJ lo único que esperaba es que se hiciera justicia y que el gringo, estuviera donde estuviera, se entregara pero nada de esto pasó. Al hombre le echaron el guante en Panamá justo cuando tenía todo listo para irse a Turquía.

