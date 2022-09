La rumba de Uribe y Andrés Pastrana celebrando el No a la constitución chilena

.Publicidad.

El domingo en una fiesta privada Álvaro Uribe y Andrés Pastrana celebraron por lo alto el triunfo del No que rechazó rotundamente la reforma a la constitución chilena como añoraba el mandatario Gabriel Boric quien no logró convencer al 62% de los ciudadanos y solo lo respaldó el 38%. No fue el único motivo de festejo para los expresidentes, la decisión de Cambio Radical, en cabeza de Germán Vargas Lleras, de ser partido independiente en el gobierno de Gustavo Petro también los puso a bailar. Sin embargo, mientras Andrés Pastrana filmaba la rumba los conservadores se declaraban partido de gobierno, una decisión que ha terminado por distanciarlo de su partido.

Uribe y Pastrana contrataron los servicios de los ídolos del vallenato, Iván Villazón y Jorge Celedón, que amenizaron entre acordeones a Uribe que sacó a bailar a Nohra Puyana Bickenbach, esposa de Andrés Pastrana. La reunión fue en el apartamento de la familia Pastrana, ubicado en el condominio El Refugio al norte de Bogotá.

El expresidente Uribe e Iván Villazón son amigos de vieja data, los une su afición por los caballos y la ganadería además de la política. Crispín Villazón de Armas, papá del cantante, fue senador, representante por el departamento del Cesar y ministro de Trabajo y Seguridad Social del expresidente Misael Pastrana Borrero, papá de Andrés Pastrana. Asimismo, su primo es el exprocurador Edgardo Maya Villazón.

