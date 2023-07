¿La rumba bogotana se pone de moda en Tiktok?

Por: Andrés Felipe Pérez Fuquene |

julio 06, 2023

Uno de los hechos innegables de este 2023 es que Tiktok se ha convertido en una de las plataformas de consumo masivo de entretenimiento y hasta de información. Todos los días se publican millones de contenidos de diferentes temáticas, lo que ha permitido también encontrar nuevos creadores de contenido para cada de estos nichos, creando así en las audiencias digitales colombianas esa necesidad de consumo de estos contenidos.

¿Pero porque se debe esto?

Muchas de las audiencias digitales han manifestado durante los últimos dos años que venir de una pandemia y un encierro preventivo los ha hecho querer salir a disfrutar de las noches capitalinas mucho más, no solo por volver a conectar con sus grupos de amigos, sino porque cada vez más la oferta de bares, clubs y discotecas en Bogotá es más amplia y diversa.

Durante los últimos meses un duo de mejores amigos llamado ‘Cheers up’(@cheersup.col) han sido la sensación en esta red social creando contenido de fiesta y rumba. Si bien hay miles de creadores de contenido foodies y de recomendaciones, estos jóvenes decidieron usar este concepto y darle la vuelta a uno de sus grandes hobbies que es la rumba.

No hay duda de que un buen contenido en Tiktok, con buena narrativa y con muy buen enganche a la audiencia puede lograr grandes cosas, y así lo han manifestado distintos dueños de bares de la zona 85, Chapinero, Galerías y Modelia, ya que después de haber sido recomendados por Cheers up, su clientela ha aumentado exponencialmente, y no es para menos, ya que durante el último mes, esta pareja de creadores ha logrado impactar a casi 3 millones de personas en esta red social.