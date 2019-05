La rosca de Gustavo Bolívar en la tv colombiana

Confieso que si hay una serie colombiana que por estos meses me tiene enganchado es El Bronx. Desde sus primeros capítulos cuenta una historia que deja al público pensando sobre una realidad que fue mucho peor de lo que sale en tv. La trama, aunque en los últimos capítulos perdió fuerza, logra cautivar al televidente por medio de historias muy bien pensadas y personajes creíbles que representan las realidades que se veían en la L.

Sin embargo, entre todas las actuaciones de la serie hay una que desde el primer momento me resultó poco convincente. El personaje de Judith Paz, una periodista que sufre un atentado y renuncia a su trabajo para perseguir a los delincuentes del Bronx, se me hacía completamente ficticio. En algún punto dudé si era un problema desde la escritura del personaje, la interpretación de la actriz o ambas. En efecto, la presencia del personaje poco o nada le aporta a la trama; sin Judith Paz, la historia hubiera sido igual.

No obstante, no se puede desconocer que la interpretación de la actriz detrás del personaje también deja mucho que desear. Se nota que todo el tiempo está más pendiente de disimular un marcado acento costeño que en darle credibilidad a lo que dice. En más de una ocasión he hecho el ejercicio de cerrar los ojos cuando escucho las escenas de Judith, y se nota aún más el bajo nivel frente a otros actores. Los parlamentos se sienten como si la actriz estuviera leyendo un texto y no hay una sola escena que le salga natural, sin una sobreactuación barata. No hace falta ser crítico de cine especializado para reconocer que todo lo que digo es cierto.

Si esto hubiera sido alguna corronchonovela de costeños de RCN, no me extrañaría la presencia de la actriz ahí. Sin embargo, teniendo en cuenta que se trata de una producción donde se siente el esfuerzo por cuidar cada detalle, no pude evitar preguntarme cómo es que a los directores y productores del Bronx se les escapó este detalle. Se me dió por googlear el nombre de la actriz en cuestión (Marta Nieto) y cuando ví los resultados del buscador entendí todo.

Marta Nieto es la esposa de nada más y nada menos que Gustavo Bolívar, el libretista de la serie. También es libretista y escritora. Ha ayudado a su esposo en la construcción de libretos de series como Sin Senos Sí Hay Paraíso, pero ni siquiera se ha formado como actriz. De su calidad como libretista no puedo hablar. Pero como actriz ciertamente deja mucho que desear. Me parece lamentable que habiendo tanto actor que se ha formado en escuela pese más una palanca que el talento. Pero qué le hacemos, no es secreto que la tv colombiana es una rosca. Es inevitable que no surja la pregunta ¿si no fuera la esposa de Gustavo Bolívar habría obtenido el personaje? o mejor dicho, ¿si a ella no le hubiera dado el capricho de estar ante las cámaras, hubiera existido ese personaje en la serie?

