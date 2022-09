La rimbombante defensa del papá de la ministra de Minas a su hija

Por: Octavio Toro Chica |

septiembre 22, 2022

El señor padre de la ministra de minas y energía de nuestro país, ante las críticas que ha recibido su hija, gracias a los desafueros que ha venido cometiendo en sus diferentes intervenciones, sale en su defensa, como cualquier padre lo haría, pero muy respetuosamente, pienso que su amor paternal, le juega una mala pasada, pues le permite expresar, sin ningún tipo de duda y textualmente escribe: “Arquímedes, filósofo nos dió a los ingenieros las bases de la mecánica de fluidos. Leibniz, filósofo, desarrolló el cálculo diferencial. Russell, filósofo, fue matemático y Nobel de literatura. Los límites están en la imaginación. No podemos negarnos a aprender de otros paradigmas”.

Tiene toda la razón y aplaudo en cuanto a que “no podemos negarnos aprender de otros paradigmas”, pues la creatividad, la innovación y las mismas necesidades socio – culturales nos obligan, nos impelen a ello. El problema está en que no todos los seres humanos contamos con esa predisposición y esto está demostrado con creces. Igual, en cuanto a que “los límites están en la imaginación”, es claro; pero cuando esa imaginación, en este caso de padre, sobrepasa los límites de la lógica, esa imaginación pasa a ser, como lo expresaba Santa Teresa de Jesús la “loca de la casa” y nos lleva a expresar cosas que sólo sentimos, pero que en el fondo sabemos que no son reales.

Tenemos que corregir como colectivo social que somos, como nación respetable, respetada y respetuosa ese feo vicio que tenemos de disculpar todo, de disfrazarlo todo, de poner a todo maquillajes superficiales, del uso de la filosofía del “esqueísmo”, que es la filosofía del “es que…”, utilizada por los mediocres y de paso inculpar a otros, sin asumir aquello sobre lo cual se es responsable.

No se compadece, desde ningún punto de vista, exceptuando, que es su padre, que se usen los nombres de personalidades tan notables como: Arquímedes, Leibniz y Russell, que si bien es cierto tienen una formación básica como filósofos, única coincidencia con su hija ministra, coincidencia, harto cuestionable por cierto, y tratar de emparentar al menos estos tres genios de la humanidad, con quien hoy, sólo seguramente, los habrá estudiado pero que poco les ha aprendido, según lo demostrado hasta el momento.

Propongo una muy reducida visión de cada uno de los personajes para que nos sirvan a todos de marco de referencia y nos permitan dilucidar claras diferencias y por qué no decirlo, abismales, en comparación con aquello que se nos quiere vender como cierto.

Claro que ello es típico de personas que comulgan con un régimen de izquierda y camino al totalitarismo, pues si no miremos las perlas de Gustavo Bolívar, quien ha invitado a marchar el 26 de septiembre en contra de las políticas de Duque.

Los izquierdistas, totalitarios, comunistas, y perdonen la redundancia, nunca asumen nada como responsabilidad, los responsables de lo malo que ocurre son los demás, mientras ellos sí se apuntan cualquier éxito, por pírrico que sea. Pero bueno, ese es su talante, no les da para más.

De Arquímedes podemos decir que destaca entre todos los genios griegos como matemático, ingeniero, astrónomo y considerado como una de las personas con mayor influencia en la Edad Antigua, ya que sus teorías sobre la palanca y las matemáticas ayudaron a la humanidad a avanzar de forma mucho más rápida. Para muchos, ha sido el mayor matemático de toda la historia de la humanidad, creando el llamado método exhaustivo y siendo el primero en aproximarse al número pi. Su pensamiento era que todo en esta vida se podía ver mediante los matemáticos, creando una corriente filosófica basada en esta idea que se mantuvo en Grecia y especialmente en Siracusa.

Otras contribuciones de Arquímedes a la humanidad como el descubrimiento más conocido de Arquímedes es el principio que lleva su nombre, siendo el que habla de que un cuerpo sumergido total o parcialmente en el agua sufre un empujón vertical igual al peso que se desaloja. La creación de un enorme barco que se llamaría Siracusia. Del barco se cuenta que era el más grande de toda la época clásica, siendo capaz de albergar más de 500 personas e incluso dividirse en varias zonas. Para que el barco pudiera navegar el matemático creó el llamado tornillo de Arquímedes, siendo un invento creado para el bombeo del agua y servía para que el barco no se llenara de agua. El tornillo de Arquímedes aún es usado en la actualidad para bombear diferentes fluidos. La garra fue uno de los inventos que Arquímedes creó durante el ataque romano a Siracusa que terminaría con la vida del matemático.

Arquímedes inventó catapultas, escorpiones y otras armas, pero fue su garra la que mayor relevancia tuvo. La garra de Arquímedes era una gran grúa con una garra de metal que era capaz de levantar los barcos romanos para que se inundaran. Fue el primero en explicar el sistema de la palanca, aunque no llegó a crearla. Se piensa que todos los inventos griegos posteriores sobre la palanca nacen de la idea de Arquímedes. Diseñó el polipasto que permitía levantar grandes objetos a los marineros, siendo otras de las creaciones que aún se usan en la actualidad, demostrando ser un adelantado a su tiempo.

Creó un odómetro primitivo, que permitía calcular la distancia recorrida. Su uso en la época era básicamente para marcar la distancia a la que alcanzaba una catapulta al atacar. Mejoró y creó una gran cantidad de armas de asedio como catapultas y escorpiones. Creó un planetario que permitía ver los movimientos de una gran cantidad de cuerpos celestes, y que aún hoy sorprende por la complejidad de su creación. Definitivamente, nada que ver con lo dicho y hecho por la ministra de marras.

Hablando de Gottfried Leibniz, fue un filósofo, físico y matemático que influyó de manera importante el desarrollo de la ciencia moderna, es considerado como uno de los investigadores más prolíficos de Alemania y del siglo XVII, con grandes contribuciones en el área matemática, lógica y filosófica. A la edad de 12 años Leibniz había aprendido por sí solo latín, y al mismo tiempo estudiaba griego. Se formó en derecho en la Universidad de Leipzig, donde se interesó especialmente por los hombres que habían protagonizado las primeras revoluciones científicas y filosóficas de Europa moderna. Estos últimos eran Galileo, Thomas Hobbes, Francis Bacon y Descartes e incluso recuperó el pensamiento de los escolásticos y de Aristóteles. Una vez concluidos sus estudios en derecho, Leibniz pasó varios años en París, donde se formó en filosofía, matemáticas y física.

Algunas otras contribuciones de Leibniz para la humanidad son: junto con Isaac Newton, Gottfried Leibniz es reconocido como uno de los creadores del cálculo. De igual manera contribuyó a la definición de las entidades matemáticas que llamamos “infinitesimales” y a definir sus propiedades algebraicas. Fiel a su formación matemática, Gottfried Leibniz defendió que la complejidad del razonamiento humano podría traducirse al lenguaje de los cálculos, y que, una vez comprendidos, podían ser la solución para resolver diferencias de opinión y argumentaciones. Describió las propiedades y el método de recursos lingüísticos como la conjunción, la disyunción, la negación, el conjunto, la inclusión, la identidad y el conjunto vacío, bases para el desarrollo de la lógica de tipo epistémico y también la lógica modal. Qué gran falta que nos hace conocer y poner en funcionamiento, para el beneficio de nuestra sociedad, todas estas teorías.

En Filosofía: el principio de individuación que define la existencia de un valor individual que constituye un todo en sí mismo, pero que es posible diferencial del conjunto. Está fue la primera aproximación a la teoría alemana de las mónadas.

En analogía con la física, Leibniz sostenía que las mónadas son en el terreno de lo mental lo que los átomos en el terreno físico. Se trata de los elementos últimos del universo y lo que da forma sustancial al ser, a través de propiedades como las siguientes: son eternas, no se descomponen en otras partículas más simples, son individuales, activas y sujetas a sus propias leyes, además de independientes entre sí y funcionan como una representación individual del universo en sí mismo. Definitivamente, nada que ver con lo dicho y hecho por la ministra de marras.

Bertrand Russell, filósofo, matemático, lógico y escritor británico, ganador del premio Nobel de Literatura. A principios del siglo XX, encabezó la revuelta contra el idealismo británico. ​Es conocido por su influencia en la filosofía analítica junto con Frege, su compañero Moore y algunos de sus alumnos y Whitehead coautor de su obra Principa Mathematica. ​Apoyó la idea de una filosofía científica y propuso aplicar el análisis lógico a problemas tradicionales, como el problema de mente - cuerpo o la existencia del mundo físico. Su ensayo filosófico Sobre la denotación ha sido considerado un «paradigma de la filosofía».​Su trabajo ha tenido una influencia considerable teoría de conjuntos, matemáticas, lógica, inteligencia artificial, ciencia cognitiva, filosofía del lenguaje, informática, metafísica, epistemología, ética y política.

Russell fue destacado activista social, pacifista contra la guerra y defendió el antiimperialismo. ​ A lo largo de su vida, se consideraba a sí mismo liberal socialista, aunque a veces también sugirió que su escéptica le había llevado a sentir que «nunca había sido ninguna de estas cosas, en un sentido profundo». También criticó el totalitarismo de Stalin; recibió el Premio Nobel de Literatura «en reconocimiento a sus variados y significativos escritos en los que defiende los ideales humanitarios y la libertad de pensamiento». Definitivamente, nada que ver con lo dicho y hecho por la ministra de marras.

Y eso que los datos de estos tres genios apenas son por “encimita”.

Se trata entonces no de descrestar a los incautos, presa preferida del totalitarismo, sino de permitir que todos podamos tener una postura crítica frente a lo que se nos quiere vender, comparando a alguien o a algo que no es tan bueno, con algo o alguien que raya con la genialidad, haciendo aparecer a aquello que no es tan bueno en la mayor proximidad de quien sí lo es. Eso es ilusión, estupidez y mediocridad, además de un tremendo descaro.

