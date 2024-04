La rica banquera argentina tan conservadora como Milei que aceptó ser su canciller

.Publicidad.

La Semana Santa fue un periodo de tensión para la política suramericana y todo fue por cuenta de un nuevo enfrentamiento entre el presidente de Argentina, Javier Milei y el de Colombia, Gustavo Petro, quienes tienen marcadas diferencias que no han dudado en sacar a relucir desde que el primero tomó posesión el pasado 10 de diciembre.

A finales de enero, el mandatario argentino declaró en una entrevista que Petro es “un comunista asesino que está hundiendo a Colombia”, ante lo cual obtuvo como respuesta el llamado a consultas del embajador Camilo Romero. Y el pasado miércoles, en un espacio similar, el libertario volvió a arremeter contra el colombiano tratándolo de “asesino terrorista”, lo cual desencadenó la expulsión de los diplomáticos argentinos en el país y dejaba en el aire sensaciones de que se podía venir un rompimiento definitivo de relaciones entre ambos países.

Sin embargo, la situación dio un giro de 180 grados. Las Cancillerías de ambos países emitieron un comunicado conjunto en el que aseguran que han mantenido conversaciones para afianzar el vínculo entre ambos países y que prueba de ello, Camilo Romero volverá a Buenos Aires después de dos meses para seguir desempeñando sus funciones como embajador. De igual manera, dieron a conocer que la canciller argentina, Diana Mondino, va a visitar Colombia en los próximos días para seguir en esta dinámica.

Comunicado Conjunto de la República Argentina y la República de Colombia



📎 https://t.co/486w9WalxH pic.twitter.com/rjXzBQyNWg — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) April 1, 2024

Justamente, ella fue clave para calmar las aguas. Esto a pesar de ser una persona con ideas bastante radicales, lo cual ha sido motivo de diversas críticas incluso desde antes de llegar al Gobierno.

A Mondino se le conoce particularmente por ser ultraconservadora y por no tener pelos en la lengua a la hora de expresar sus posiciones. Cuenta con un repertorio de declaraciones que han generado bastante controversia, entre las cuales destaca la vez que, al recibir una pregunta sobre el matrimonio igualitario, contestó diciendo que "Si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos y es tu elección, después no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos”.

Ella es accionista mayoritaria del Banco Roela, el cual fue fundado por su padre, Víctor Mondino. Esto, junto con una larga experiencia como directiva de varias empresas importantes de Argentina, le ha permitido amasar una fortuna cercana a los USD 14 millones, siendo la más rica de todo el gabinete de Javier Milei.

