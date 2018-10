La revolución de los vehículos autónomos eléctricos, otra que nos llegará sin estar preparados

Un gran número de analistas de tecnología predicen dos cosas importantes sobre los automóviles en menos de veinte años: no serán de combustión y dejaremos de ser sus dueños. Por futurista que parezca, las tecnologías están convergiendo hacia allí. A principios del siglo pasado, el principal vehículo eran los carros tirados por caballos, y en menos de treinta años, luego de la entrada del Modelo T de Ford en 1908 y su producción en serie, los caballos desaparecieron y pasaron a ser vehículos de combustión. Hoy estamos ad portas de una transformación similar, que nos afectará la vida a todos.

La industria automotriz ha sido uno de las grandes innovadores y generadoras de empleo. Es un sector que dinamiza la economía, su desempeño permite comparar países. Muchos negocios y trabajadores se dedican a su ensamble, comercialización, fabricación e importación de autopartes, mantenimiento, limpieza y distribución de insumos como la gasolina, entre otros. Todo esto cambiará más rápido de lo que creemos.

La tendencia hacia los carros eléctricos es irreversible, durante muchos años las grandes compañías automotrices retrasaron su avance, más que todo, para controlar los efectos que tendría sobre la industria. Pero llegaron empresas no relacionadas como Tesla y pisaron el acelerador. A la industria le tocó reaccionar. Un típico carro eléctrico tiene 20 partes movibles, comparado con casi 2000 en uno de combustión interna. Como resultado, los vehículos eléctricos duran mucho más, la mayoría de los productores esperan que sus carros trabajen por al menos 800 000 kilómetros. La masificación hará que los precios se reduzcan. Medellín y EPM le apuestan a este cambio, EPM como generadora de energía, y la ciudad en su lucha contra la contaminación. En varios de los parqueaderos de los grandes centros comerciales y almacenes Éxito, existen ya lugares preferenciales habilitados para su carga.

Medellín y EPM le apuestan al auto eléctrico

Sistemas como Uber y similares han cambiado la forma como nos transportamos. En las pequeñas ciudades de EE. UU. es casi imposible para alguien que no tiene vehículo moverse sin alguna de estas aplicaciones disponibles en su celular. Y hasta en Colombia, en un día lluvioso a la hora pico, no existe casi ninguna otra alternativa. El otro gran irruptor, son las aplicaciones de automóviles compartidos, que permiten alquilarlos por horas. Se recogen y dejan en sitios definidos en la ciudad. Este sistema muy utilizado en las grandes urbes de EE. UU. y Europa, ya opera en Bogotá con el emprendimiento Emobi, que le apuesta a pequeños vehículos eléctricos. Una solución muy atractiva para personas que no desean invertir millones de pesos en un automóvil que permanecerá la mayoría del tiempo aparcado ya sea en la casa o en el trabajo, desvalorizándose, y les permite delegar actividades no tan atractivas, como son su mantenimiento, pago de impuestos y parqueo.

Emobi esperando cliente en el aeropuerto El Dorado de Bogotá (Foto: Las2Orillas)

El gran cambio, provendrá de los carros autónomos. El Reino Unido espera autorizar su operación en 2021 y en Singapur circulan desde julio de 2015. Uber estima que los costos asociados al chofer son un 50 % del transporte, su apuesta a futuro, es ofrecer carros eléctricos autónomos organizados en una red con un servicio muchísimo más barato. En Unidos existen varias compañías que ofrecen el servicio en algunas ciudades, aunque hasta ahora con una persona detrás del volante para tomar el control si es necesario, ella desaparecerá a medida que se ajusten los sistemas y se vuelvan más confiables. La mayoría de las grandes marcas de automóviles están realizando grandes inversiones en este sentido. Tecnología que permitirá a muchas personas que no manejan (eje: ciegos y mayores de edad) trasladarse más fácilmente, y a muchos otros aprovechar el tiempo de viaje, relajarse sin el estrés que conlleva un tráfico colapsado como los nuestros o poder tomarse una copa de vino con la comida.

RethinkX, (grupo de expertos que analiza y pronostica la velocidad y la escala de las interrupciones impulsadas por la tecnología y sus implicaciones en la sociedad) estima que el número de vehículos en las carreteras de EE. UU. disminuirá de 250 millones a solo 45 millones 10 años después que se introduzcan los autos autónomos, pues el 95 % de los viajes serán en estos automóviles. Los efectos que este cambio tendrá sobre los empleos de miles de personas serán enormes. Creemos que todavía falta mucho para que algo similar ocurra en Colombia, pero porque no somos conscientes de las velocidades a las que avanza. Como sociedad debemos desde ya evaluar en qué oficios debemos formar a las nuevas generaciones a las que con seguridad afectará, y las consecuencias sociales que un cambio tan radical tendrá sobre una población cuyo trabajo pasará a ser irrelevante.