La revancha del escritor que echaron de la universidad y regresó para recibir un doctorado honoris causa

La Universidad del Valle otorgó a Julio César Londoño el doctorado honoris causa, un reconocimiento a su trayectoria literaria, su humor ácido y su aporte cultural

Por: Manuel Tiberio Bermúdez Vásquez |

noviembre 19, 2025

Conocí a Julio Cesar Londoño en Caicedonia, Valle del Cauca, en donde un grupo de gomosos de las letras realizábamos anualmente un encuentro de escritores. Allí llegó con su risa franca y su ironía mordaz y burlona para ganarse el afecto de nuestra ciudad por sus reflexiones sobre la paz y la sociedad.

Me alegró mucho cuando vi la noticia que la Universidad del Valle le confirió el doctorado honoris causa en literatura. Y allí estuve, en La Biblioteca Departamental, Jorge Garcés Borrero, que fue el escenario en el que el escritor Londoño recibió el doctorado.

Allí recordaron que el escritor cursó ingeniería en 1974 y según él, luego fue expulsado por bajo rendimiento académico.

Este es un reconocimiento a la excelencia y aporte cultural del autor como difusor cultural y formador de escritores, su rol como escritor y la influencia en la literatura colombiana y latinoamericana.

Londoño es columnista en diversos medios regionales y nacionales y su pluma tiene un “acido” que es apreciado por muchos de sus lectores. Su obra novelística es la más fácil de enumerar ya que solo ha escrito una sola: Proyecto piel.

Ha recibido varios premios por su trabajo: Premio Simón Bolívar de Periodismo, Concurso de cuento de la Cámara de Comercio de Bogotá, el premio Alejo Carpentier en La Habana, El premio Juan Rulfo de cuento en París, y muchos otros más.

Reconocido como excelente cuentista, muchos de ellos están recogidos en libros como Sacrificio de dama; Los geógrafos y Cuentos exactos.

No podía dejar pasar el momento de solemnidad, pero cargado de emoción para el escritor, quien sobre el otorgamiento hecho por la universidad dijo:

«Es una cosa muy solemne, pero no deja de ser embarazoso, uno estar como en el foco del asunto. A mí no es que me emocione mucho esa parte. Por otro lado, también te da como un peso en la cola, porque uno duda siempre del valor de su trabajo. Uno puede decir: sé que no es pésimo, pero puede que no sea excelente.

De todas formas, cuando un tribunal tan severo, como los cuatro tribunales que pasaron aquí, y evaluación de pares, uno dice, como que la plana no fue en vano, como que sí se ha hecho algo. De todas formas es reconfortante, esa parte es chévere.

Julio César, alguna vez lo oí decir que usted era un fracasado en la literatura, ¿qué piensa ahora?

Yo soy un fracaso comercial, completamente. Mis libros no se han vendido nada. Eso no es excepcional, pues es como la regla, ¿no?

¿Pero, por qué cree que no se venden si es un escritor reconocido?

Debe ser que Dios existe y me odia.

¿Qué le dice a la gente de este título que le confirió la Universidad del Valle?

A mí me gusta la posición de la universidad. Dice el doctorado honoris causa, es un título que la universidad otorga, y se otorga. Me parece muy linda esa concepción que es como horizontal. Es como decir, nos enorgullece que usted sea doctor Univalle, que es muy lindo, porque no es una cosa vertical: no es yo lo reconozco a usted. Es de pares.

Me parece que es la forma más linda de honrar el trabajo de cualquier persona. Es decirle: usted le da lustre a la universidad. Debe ser una fórmula exagerada, pero qué bonito que lo formulen así.

Usted es un hombre que le gusta tomarle el pelo a la vida, ¿qué va a hacer con ese doctorado a cuestas?

Pues yo no sé, voy a cotizar más caro mis contratos.

