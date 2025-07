La revancha de Rodallega: luego de una carrera llena de fracasos, se coronó campeón a sus 39 años

Por: Rodrigo Beltrán |

julio 03, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Anuncios

Hugo Rodallega es, sin lugar a dudas, un líder hoy en día en Colombia y ser líder es asumir la responsabilidad total, en este caso, de lo que ha logrado transmitir recientemente con la hazaña deportiva dentro de la cancha en la final del fútbol colombiano y que también ha ratificado con sus expresiones fuera de ella.

Anuncios.

Anuncios Anuncios..

Ningún escándalo se le conoce a este futbolista en su vida cotidiana, generando reconocimiento de virtudes ante los demás, una de ellas, es el valor de la esperanza y la superación como factor de vida que no solo impactó a sus seguidores, sino que llegó a personas de todo el mundo. Y otra, las éticas de comportamiento, muchas de ellas que han sido ampliamente comentadas en la opinión nacional.

Lo hecho por este ídolo del deporte tiene hondo significado en una sociedad en crisis de valores como la que vive la nuestra. Soy sincero, desconozco si Rodallega con su acto de persistir a pesar de su lesión y sus lágrimas en la final del fútbol colombiano y sus declaraciones posteriores, fue consciente del inmenso ejemplo de valor que le ha regalado a los colombianos, el impacto y la reflexión que ha alcanzado en sus llamados; por ejemplo, a la juventud afirmando entre otras:

....Publicidad....

“Lo mío ha sido el premio al trabajo, al sacrificio, al esfuerzo, a querer seguir siendo ambicioso a pesar de que ya casi en unos días voy a cumplir 40 años. Esto es mostrarle a la gente, a los jóvenes de hoy en día que no se conformen con poco, no es hacer dos o tres goles y ya creer que ganaron todo. Esto es de trabajar a diario para conseguir premios y títulos como este (Campeón Santa Fe y goleador del torneo) pero, ante todo, es de levantarse mañana y pensar en que tienen que volver a ganar. Simplemente que se levanten a diario, se esfuercen, se mentalicen, que deben nunca decir que no, nunca dejar que alguien les diga que no, sino que se levanten y luchen por lo que quieren”.

El éxito de Hugo Rodallega y su grandeza no solo fue entregarle un título a Santa Fe, es más, quizás en la hazaña de sus actos y mensajes, esta copa o estrella para su equipo profesional es lo de menos. Su gran aporte infinito fue el mensaje integral a cada uno de los colombianos sobre: la vida sana, proponérselo y lograr, vencer dificultades, persistir, ganarse el respeto y la admiración de los demás, no desistir. Es decir, que las cosas se pueden alcanzar con fe, disciplina, entrega, sacrificio y amor por sus sueños.

Han sido millones los mensajes que en las redes sociales ha recibido Rodallega por su ejemplo demostrado con creces, la comunidad virtual entendió, aceptó y reconoció lo hecho y dicho por el jugador estrella.

Gracias Hugo y necesitamos muchos más Rodallegas en Colombia, en todos los sectores, seres integralmente buenos, ídolos de verdad con lecciones de vida que con humildad sepan comunicar cómo alcanzar el éxito contribuyendo y aportando para enderezar el camino torpe de una sociedad en crisis que no ha querido entender que si insisten en la trampa, la hipocresía, la poca solidaridad, la falta de respeto, la injuria, el dinero fácil, la corrupción, los malos hábitos, el desprecio de la vida propia y de los demás, el deterioro de los valores éticos y mucho más… solo se obtiene la vergüenza de una sociedad en picada hacia el abismo.

También le puede interesar: