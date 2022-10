¿No tienen paladar fino? La respuesta de Rausch a influencers que dijeron que su comida sabía a jabón

.Publicidad.

Uno de los chef más famosos de Colombia es Jorge Rausch, quién con su participación como jurado en MasterChef se fue ganando un rincón en el corazón de los colombianos y cosechando más reconocimiento. Su restaurante ‘Criterión’ es muy reconocido dentro del gremio gastronómico y recientemente unos youtubers decidieron visitarlo para juzgar el nivel del lugar.

El creador de contenido Cristián Gonzales, junto a uno de sus amigos identificado como Johan visitaron el restaurante de Rausch con las expectativas muy altas, al final de toda la experiencia en el famoso restaurante, que está ubicado entre los mejores de Bogotá, afirmaron que había sido decepcionante.

“De verdad, esperaba muchísimo más. Estoy decepcionado feo, de eso que da tristeza. Hemos grabado en varios restaurantes que no son de nuestra cotidianidad y este tenía que ser el top, pero está abajo” dijo uno de ellos.

Tan mala impresión tuvieron que incluso dijeron que uno de los postres que degustaron, un granizado de guayaba, sabía a sahumerio “Esto es como masticar eucalipto, sabe muy fuerte, es como una mezcla entre jabón, eucalipto y guayaba”

Tras recibir la dura crítica de parte de los youtubers, el chef Rausch no dudó en salir en defensa de su negocio.

“Creo que cada uno está en su derecho de que le guste una comida o no. Yo tengo que aguantarme lo bueno y lo malo que me dicen en redes sociales. Hay veces que la gente no entiende lo que uno hace porque quizás nunca lo había probado”

Además señaló que posiblemente los comentarios de los creadores de contenido se debió a que no tenían el criterio para hacer una buena reseña.

“Muchos ingredientes que los influenciadores probaron ni siquiera sabían qué era (...). En Criterión no hacemos vainas raras y no tenemos sabores extraños. No sé si no tienen el paladar para probar ese tipo de cosas o si culturalmente están acostumbrados a una comida distinta. Lo único que digo es que la comida de Criterión es de alta calidad. Pero, en general, al que no le gusta le respeto su opinión y al que le gusta, me encanta que vuelva”.

