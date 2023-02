.Publicidad.

De los 22 millones de colombianos que están en edad de trabajar, el 58%, unos 12 millones, lo hacen desde la informalidad. Es decir, no cotizan el ahorro que necesitan para valerse de una pensión en sus años no productivos. Muchas empresas se pasan por la faja los designios de la Organización Mundial del Trabajo que abogan por un trabajo digno y decente. Este es el gran reto que planteará la Reforma pensional de Gustavo Petro, que busca garantizarles a los colombianos una pensión en la vejez que acompañe al trabajador hasta su muerte.

Juan Manuel Ospina conversa con el abogado laboralista Enrique Borda Villegas, abogado de la Universidad Nacional, quien fuera secretario general en la Alcaldía de Bogotá y luego viceministro de trabajo también con Lucho Garzón.

Juan Manuel Ospina: ¿Uno cómo logra pensar que va a tener un régimen pensional sólido cuando el 58% de los trabajos son informales?

Enrique Borda: El hombre tiene unos ciclos de vida y la humanidad desde el punto de vista de los derechos dice que en temas de sostenibilidad y ética hay dos épocas del hombre en que no deben trabajar que son la niñez y la vejez que arranca desde los 65 años. Y el Estado debe tener políticas públicas para financiar a los que no están en época productiva.

Si nosotros decimos que en la vejez necesitamos tener consolidados fondos grandes, esto quiere decir que debe haber dinero para garantizar ese ingreso y ahí está el quid, ¿Cómo hacemos para que ese trabajo que se tuvo en la vida productiva tenga la posibilidad de tener ese excedente de ahorro que se requiere para construir una pensión? Esto tiene que ver con el 58% de informalidad. La mitad de los 22 millones colombianos que están en edad de trabajar no cotizan -hay 12 millones- ese es un problema grave. Por esto la mejor reforma pensional es lograr consolidar la formalidad laboral.

JMO: Si no hay trabajo organizado no hay pensión. La pensión es el ahorro que uno tuvo en la vida productiva. Hoy todos hablan del trabajo digno, ¿Qué es un trabajo digno?

EB: Si uno empieza por el concepto de sostenibilidad hay que empezar por la definición que hace Naciones Unidas del trabajo decente y de las empresas productivas. La OIT duró 90 años construyendo el concepto de trabajo digno y decente sobre cuatro conceptos básicos: derechos en el trabajo, que incluye el salario y el poder descansar; segundo es el derecho al trabajo, que los estados tengan políticas públicas que les garanticen entrar a trabajar; el tercero es el fundamental concepto del diálogo social, deje que las partes en la relación laboral se pongan de acuerdo, y el cuarto es el tema de la protección social plena durante la vida laboral. Está el riesgo de la salud, de la protección en desarrollo laborales contra accidentes y el riesgo de la vejez que es la pensión. Para tener un trabajo decente debe tener condiciones para ahorrar en el futuro para estar preparado al final de sus vidas. Son derechos humanos, un contexto muy interesante de derechos humanos.

JMO: Aterrizando estos conceptos, ese marco de los derechos y de las políticas para conseguirlo. ¿Cómo está Colombia en este sentido? ¿Qué hay que transformar?

E.B: Esta pregunta se plantean gobierno, los sindicatos y los empresarios en la concertación de la reforma laboral. ¿Qué elementos entran en la discusión para un empleo decente? Están naciendo nuevas formas de trabajo que pueden llevar a dos situaciones, o crear mucha riqueza o llevar a las personas a informalidades para garantizar el futuro de las personas en la vejez.

La discusión de los trabajos de UBER toca el artículo 25 de la Constitución, que se refiere al estado que garantiza la protección del trabajo en todas sus modalidades. Esto le dice al Estado que debe tener una política pública dirigida de que cualquier persona en Colombia tenga un trabajo decente. Esas nuevas modalidades necesitan formalidad laboral; implica que toda persona que produzca dinero tenga posibilidades de acercarse a un fondo de pensiones y aspirar a tener la protección en la vejez.

Colombia ha avanzado y un trabajador independiente tiene la posibilidad de armar su pensión. Si es un trabajador asalariado, si su empleador no lo afilia puede demandarlo. Hay que empezar a trabajar en la pensión universal sólo por el hecho de ser ciudadano. En algunos países, como los nórdicos, cualquier persona tiene derecho a tener una pensión si o si, y que cuando no tenga trabajo tiene derecho a la renta básica universal.

JMO: Uno de los efectos de la pandemia fue que apareciera el tema del ingreso básico, que entra a llenar ese vacío que hoy existe cuando se mira este tema. Este punto está caminando.

EB: En el Ministerio del trabajo nos tocó abordar el tema de la improvisación laboral. Llegamos a la conclusión que el estado debe hacer un proceso cultural y político en el cual los que tengan empresas entiendan que para ellos es una verdadera ganancia formalizar a sus trabajadores. Previenen una cantidad de riesgos de carácter judicial y tiene incentivado a la gente. En la ANDI ya se lo están tomando en serio. Con la misión de empleo poniendo la lupa en el tema de formalización. Pero tienen que empezar a funcionar en la calle.

Y está el otro gran tema: cómo formalizar a los independientes. Darle garantías para que coticen en la seguridad social. Hasta para los vendedores ambulantes o para la gente del Uber y de las aplicaciones. ¿Cómo hacemos para que los trabajadores que quieren hacerlo de manera independiente tengan la posibilidad de cotizar? Y hay que tener un aparato de control a las empresas que tenga dientes y les exija formalizar y que pongan multa a las empresas que no cumplan. La Superintendencia de Industria y Comercio pone multas de $ 500 millones y el ministerio del trabajo pone multas mínimas. Hay que construir un sistema pensional que le permita a toda la gente a acercarse a este.

JMO: Me da la impresión que en este mundo nuevo los sindicatos no tienen posibilidades. El sindicato desapareció. No se han puesto a tono con el nuevo mundo y menos con el mundo de la tecnología.

EB: Las organizaciones sindicales apenas cubren el 8% de los 22 millones que tienen trabajo. Las organizaciones sindicales deben modernizarse y entender los nuevos modelos de trabajo y asumir las nuevas realidades del mundo del trabajo y verlas con un sentido de solidaridad social. ¿Cómo es posible que una persona que fue cotero en los puertos de Colombia vaya a Colpensiones y le salgan un puñado de semanas cotizadas? Un tema que me pusieron es que ¿Sabes cuántos trabajadores están en Webcam? 200 mil personas trabajan en eso. Somos el segundo país del mundo que viven de esto después de Rumania. ¿Cómo vamos a asumir todas estas formas de trabajo? El desafío es encontrarle salida a todos.

