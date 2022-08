.Publicidad.

Este mes de agosto se viralizó un video en el que el cantante de música popular Pipe Bueno subió al escenario a una mujer, a quien le dio un candente beso, lo que conllevó a muchos a cuestionar el hecho debido a que él tiene pareja y está esperando un segundo hijo con ella.

Sin embargo, no fue hasta el aniversario de Rancho MX, restaurante del artista, en que se conoció qué pensaba Luisa Fernanda W de lo sucedido. A este evento, asistieron medios de comunicación como el programa Lo sé todo del Canal 1, quienes interrogaron a la pareja.

Por su parte, el periodista indagó a Pipe Bueno para que contara su versión del beso, a lo que él respondió: “eso que yo hice ahí siempre lo había hecho en todos mis shows y ella me conoció así”. Asimismo, el cantante también explicó que no hubo ningún problema al respecto en casa. “No es algo que ‘Lu’ acaba de ver por primera vez, entonces no pasó nada en casa, es algo que había dejado de hacer. Pasó y ya”.

No obstante, la respuesta de Luisa dejó mucho qué pensar: “con ese video en especial, prefiero reservarme la opinión”, comentó ella, a quien el periodista también le comentó que Pipe Bueno habría dicho que no pasó nada en casa. “¿Pipe dijo que no pasó nada en casa? No, es que iba a pasar. Nada pues ya que…” expresó la influencer a quien no se le vio muy cómoda hablando de esto.

