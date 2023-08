La razón por la que no se hizo la tan sonada Fórmula 1 en Colombia, Juan Pablo Montoya dio la respuesta

.Publicidad.

A finales del 2022, los amantes del automovilismo se encontraron con la sorprendente noticia de que podría haber un circuito de la Fórmula 1 en Barranquilla. El alcalde Jaime Pumarejo encabezó toda la gestión para que la FIA (Federación Internacional de Automovilismo) encontrara en la puerta de oro de Colombia un espacio seguro para sus competencias. Todo parecía ir por buen camino pero, de un momento a otro, todo se cayó. En un principio se creía que había sido una jugada política; pero Juan Pablo Montoya confirmó qué fue lo que sucedió con el Gran Premio del Caribe.

¡A Barranquilla nada le queda grande!

En las próximas semanas se firmará el contrato para que Barranquilla sea sede del “Gran Premio del Caribe”, de la Fórmula 1.

En las próximas semanas se firmará el contrato para que Barranquilla sea sede del "Gran Premio del Caribe", de la Fórmula 1.

Sería por 10 años, a partir de 2024 y sería un circuito semi callejero y auto sostenible financieramente.

¿Por que no se hizo el Gran Premio del Caribe de la Fórmula 1 en Barranquilla?

En una entrevista, el máximo referente del automovilismo colombiano aseguró que todo estaba listo para la carrera en Barranquilla. Incluso, los trazos del circuito ya se habían acordado y por parte de la FIA no había ningún tipo de disgusto con la ciudad; solo faltaba la firma, pero ese pequeño detalle jamás se consiguió, pues según él, apareció otra ciudad para otro circuito, la capital de España, Madrid.

En la conversación, Juan Pablo Montoya aseguró que aunque todo estaba listo, al parecer, el circuito de Madrid llamó más la atención de los organizadores y por eso el Gran Premio del Caribe no se finiquitó. Aun así, dejó claro que la idea de hacer una carrera en Barranquilla no se echó en saco roto, y que, posiblemente, la competición que se tenía planeada para el 2025, pueda realizarse en el año 2028. También aseguró que la decisión no fue por cuestiones políticas, y que Madrid pudo haber sido la razón principal para no hacer la F1 en Colombia.

