Se está convirtiendo en J Balvin: la razón por la que la gente ya no se aguanta a Karol G

La cantante Karol G se ha vuelto en toda una reina de la música urbana, y aunque casi nunca se ve involucrada en polémicas, más allá de las anteriormente generadas por las grandes cantidades de dinero que regalaba en sus conciertos. Recientemente, fue fuertemente criticada por una publicación que hizo en Twitter.

Los seguidores de la cantante, por estos días, están muy pendientes de sus movimientos ya que el 13 de noviembre será estrenada su nuevo sencillo y las expectativas están tan altas que ya aseguran que será la canción de la temporada.

Sin embargo, esto no la salvó de ser objeto de duros comentarios al enviar un mensaje de empoderamiento a las mujeres. Las personas aseguraron que era una hipócrita porque sus acciones no tienen coherencia con sus palabras.

“Una Reina es una Reina, no importa que piensen de ella. Su valor no lo determina si a alguien le gusta o no lo que ella es lo que ella hace porque a pesar de lo que tú pienses, ella seguirá amándose ella misma… seguirá siendo una Reina.”

Muchos de los comentarios que recibió la intérprete de ‘Gatubela’, también señalaban que sus canciones van contrario a lo que intenta predicar. “¡Ahhh! Pero vende sus conciertos con la idea de la mujer que crearon los hombres para enriquecerse mediante clubs de striptease. ¿Qué idea de valor propio cree que les está vendiendo a sus seguidores?”, escribió una mujer en respuesta al trino de Karol G.

Por otro lado, un usuario que parece más simpatizante de la nueva pareja de Anuel, por su nombre de usuario, tildó a la paisa de “Maquina Copiadora”, puesto que el mensaje que escribió está traducido al español pero originalmente lo publicó Britney Spears.

Que hipócrita la víctima, que comienza a hacer shows llorando por hombres y a gritar como loca poniendo la dignidad de la mujer por el suelo. Eso no es empoderamiento eso es cobardía — Veronica Reyes (@Veronic781027) November 7, 2022

Como siempre, una maquina copiadora pic.twitter.com/V42FM9XVUv — Yailin la Mas Viral Anuel AA (@yailin2bleA) November 8, 2022

Tu y tú hipocresía de quinta 🤡🤡 la misma que minimiza y pone por el piso a mujeres… diciendo que “no te cambian por algo mejor y ni siquiera por algo más rico” 😭😭😭😭 como te aplicaría esto a ti? o tus seguidoras — DAYA (@dayaxlpr) November 7, 2022