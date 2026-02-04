La razón por la que Flora Martínez les dijo no a RCN y Caracol y se dedicó a hacer sus propias producciones

Durante años, Flora Martínez fue uno de los rostros más reconocibles de la televisión y el cine colombiano. Desde muy joven apareció en producciones que marcaron época y la posicionaron como una actriz de alto perfil. Sin embargo, con el paso del tiempo, algo empezó a incomodarla: las historias que le ofrecían ya no dialogaban con lo que ella quería decir ni con la imagen del país que deseaba representar. Esa inconformidad fue el punto de quiebre que la llevó a tomar una decisión poco común en una industria dominada por grandes canales como RCN y Caracol.

El problema no fue la falta de trabajo. Por el contrario, Martínez seguía recibiendo propuestas constantes, pero la mayoría compartían un mismo patrón. Los personajes femeninos que llegaban a sus manos estaban ligados, una y otra vez, a la violencia, el narcotráfico o la marginalidad extrema. Tras el impacto internacional de Rosario Tijeras (2005), su carrera quedó marcada por ese éxito y, con él, por un encasillamiento que se volvió difícil de romper.

En entrevistas posteriores, la actriz ha sido clara: durante años, los papeles que le ofrecían eran de sicaria, drogadicta o prostituta. Temáticas que reconoce como válidas, pero que dejaron de representarla. La repetición de esos relatos terminó por alejarla del cine y de la televisión tradicional, justo cuando su nombre parecía consolidado.

El salto de actriz a creadora

La ruptura con los grandes canales no fue un acto impulsivo, sino una transición paulatina. Flora Martínez comenzó a explorar otros lenguajes y formatos, en especial el teatro y la música. Allí encontró un espacio de mayor autonomía creativa. El proyecto Frida Libre, que escribió e interpretó, recorrió varios países y le permitió comprobar que podía sostener una propuesta artística propia sin depender de la televisión comercial.

Ese camino desembocó en el cine de autor. En 2023, Martínez debutó como directora con Itzia, Tango y Cacao, una película que marcó un punto de inflexión en su carrera. No solo dirigió y protagonizó el filme, sino que eligió contar una historia alejada del imaginario narco, centrada en la discapacidad auditiva y en el cultivo del cacao, actividad que involucra a unas 120.000 familias campesinas en Colombia.

La película también dio visibilidad a una comunidad poco representada: en Colombia viven cerca de 500.000 personas con discapacidad auditiva, una cifra que rara vez aparece en la narrativa audiovisual nacional. Para construir el personaje, Flora trabajó durante más de un año con comunidades sordas y aprendió lenguaje de señas, un proceso que influyó directamente en su manera de dirigir.

Le puede interesar: ¿Qué ha sido de la vida de los protagonistas y villanos de Vecinos, la novela que Caracol está repitiendo otra vez?

"Basta, mamá", la nueva comedia de Flora Martínez

El 12 de febrero, Martínez estrenará Basta, mamá, su segunda película como directora. Se trata de una comedia inspirada en una obra de teatro argentina que explora las tensiones familiares entre madres, hijos y nueras. La historia pone el foco en mujeres que, por sostener el control del hogar, aplazaron sus propios proyectos de vida, y en hombres que enfrentan la dificultad de romper el vínculo de dependencia con la casa materna.

Aunque el tono es humorístico, la directora ha insistido en que no se trata de una comedia de chistes fáciles. La risa surge de situaciones incómodas y reconocibles, esas que atraviesan a muchas familias y que invitan al espectador a verse reflejado en la pantalla.

Sabiendo que solo tres de cada 100 espectadores en Colombia asisten a salas para ver cine nacional, según cifras citadas por la propia actriz, Martínez apuesta por historias que reconecten al público desde el reconocimiento y no desde la saturación. Rebelarse contra RCN y Caracol no fue un gesto de rechazo, sino una forma de recuperar la autonomía narrativa y demostrar que existen otras maneras de contar el país.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.