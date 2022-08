.Publicidad.

El pasado 3 de agosto se estrenó ‘El Rey, Vicente Fernández’, producción que habla desde los orígenes humildes en los que vivía el cantante hasta la cima de su estrellato. Ahora, tras unos días al aire, la bioserie parece que va a desaparecer.

Y es que la producción que se rodó toda en México y Los Ángeles que también llegará a Netflix no ha tenido el rating esperado. Según los datos de Kantar Ibope Media (que mide la audiencia en el país) aunque en su estrenó la bioserie debutó con 10 puntos, en las últimas semanas este se ha disminuido a 6.5 puntos lo que ha conllevado a que Hasta que la plata nos separe de RCN le gane en audiencia.

-Publicidad.-

Sin embargo, el motivo por el que ‘El Rey, Vicente Fernández’ sale de la programación del canal Caracol no es por el rating sino porque solo son 30 episodios, según se ha informado. Además, es importante entender que esta es la única producción que tiene el aval de la familia Fernández a diferencia de otras que se han producido sobre la vida del cantante.

|Le puede interesar: Dago García y el actor de Vicente joven revelan detalles de la serie 'El Rey' que se estrena hoy

Publicidad.

Por su parte, los televidentes han compartido sus propias críticas en las que no solo se habla de los cambios de tiempo entre una escena y otra sino también de otros aspectos como la mala interpretación de sus canciones. “Mucho cambio en las etapas de la vida de él y eso confunde. No me gusta el protagonista principal su voz no se parece ni poquito a la de Vicente” y “Me gustó, pero le perdí el hilo, es un poco confusa” fueron algunos de los comentarios.

🇨🇴 #RatingOficial - 22 de Agosto de 2022 pic.twitter.com/JyhtHVmyLN — Kantar IBOPE Media (@K_IBOPEMediaAL) August 23, 2022