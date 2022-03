La rara unanimidad frente al conflicto en Ucrania

Por: Luis Carlos Muñoz Sarmiento |

marzo 10, 2022

La manera como se presentan las cosas no es la manera como son;

y si las cosas fueran como se presentan, la ciencia entera sobraría.

(Karl Marx)

Pocas veces en esta breve existencia nos hallamos frente a hechos tan anómalos, a situaciones tan absurdas, a condiciones de vida tan difíciles, como hoy.

Y, sin embargo, en medio del desastre general, de la guerra propiciada por los ‘poderosos’, como USA, la OTAN, el Club de Bilderberg, se nota una especie de rara unanimidad frente al conflicto en Ucrania, sobre la cual se hablará en esta Nota Ciudadana emanada desde mi columna La Fábrica de Sueños.

“Donde todos piensan igual, ninguno piensa mucho”, decía papá y lo repetía el abuelo, igual que mamá. Aclaro ya, no milito en ningún partido ni facción política, no soy ‘mamerto’, como dice Cabal al que piensa. Y si piensa diferente, peor: ‘castrochavista, narcoterrorista, fariano’. Para disipar este afán fascista, propongo NO a la guerra, sí al amor revolucionario.

A propósito del conflicto en Ucrania, cuando se lee los ‘grandes medios’ de Fosa Común, se encuentra uno con un sesgo evidente en contra de la Federación Rusa, de su presidente Vladimir Putin.

A este se le acusa de dictador, incitador a la guerra nuclear, aliado de China. Pero, nunca nadie ve que alguien escriba sobre las dictaduras que en el mundo ha aupado EEUU, las que luego disuelve cuando el tirano ya no le cae bien (Trujillo, Somoza, Duvalier), ni mucho menos de los más de 70 países que ha invadido/saqueado tras el fin de la II GM hasta hoy.

Diversos analistas sostienen que la causa por la que se dice ‘Rusia invadió a Ucrania’ se debe al trauma del Tío Sam por el gasoducto Nord-Stream-II entre Alemania y Rusia. Al entrar a operar deja por fuera al que sirve a Hunter Biden, hijo de… y Zelenski, por lo cual éste recibe USD$ 1.500 millones anuales.

Otra razón: el prurito por acabar con la idea de que Rusia derive en gran potencia de Eurasia. Así definió Orwell al nexo Europa/Asia en 1984 que hoy se da entre Rusia y China: que junto a India y Alemania conforman un nuevo BM internacional, cuyas divisas ya no son en dólares sino en cada moneda nacional.

Ahora les comparto el cacareo de la prensa occidental en manos de los zorros de la prensa amarilla Jacob Rothschild, judío-alemán dueño de la prensa y de la mayoría de bancos europeos, los que quebraron a Grecia, como se ve en el filme de Costa-Gavras Adults in the Room (2019) o A puertas cerradas (1): que es lo que no saben hacer esos ‘niños grandes’, políticos y banqueros, como señala el propio Costa-Gavras al final de otro de sus filmes, El capital; y Keith R. Murdoch, australiano/gringo, nonagenario presidente ejecutivo de News Corp, copresidente de Fox Corporation, emisora de Fox News.

Ambos, dueños de la prensa mundial en un 96 %: de ahí un 80 % de noticias no confirmadas y de ahí un 70 % de fake news, en cuya tarea hoy les ayudan EEUU, la OTAN, Zelenski y sus cachorros filonazis, a propósito de la 'invasión rusa a Ucrania'. Lo que aquí se intentará dilucidar con base en unos titulares de prensa, aparecidos en diversos medios masivos, con sus respectivos comentarios.

Pero, antes, como me cuentan que estamos en una democracia, cosa en la que me cuesta creer, si se considera lo que sostiene Saramago: “Si el poder real es económico, no tiene ningún sentido hablar de democracia; y el ‘godito’ Borges: “La democracia es una superstición muy difundida, un abuso de la estadística…”, aun así, hay que aprovechar cada espacio donde aún es posible hallar resquicios de libertad de expresión, con ‘un punto de vista documentado’, al decir de Jean Vigo (padre del realismo poético francés), y no con la ‘doxa’ u opinión común: cuando estudié periodismo, me hablaron de ética, objetividad, ir a ‘fuentes fidedignas’, el respeto a ellas y a contrastarlas. Eso se aplica aquí de principio a fin.

“Rusia y la destrucción del arte y la memoria ucraniana”. Y, ¿quién ha masacrado la población y destruido la cultura y el arte de más de 70 países, tras la II GM hasta hoy? “El diablo anda suelto en Kiev”.

Y así se hable de un drama teatral, ¿acaso la política no es el mayor escenario y acaso el diablo en ese caso es uno distinto al Tío Sam? “Miedo a una ‘cortina de hierro’ cultural en Rusia por invasión de Ucrania”.

Y, ¿por qué a nadie le da miedo la cortina de acero que sobre la cultura ponen Hollywood, The NYT, CNN? ¿Por qué a nadie inquieta el dominio gringo sobre la industria cultural, el entretenimiento y el acceso a libros en modo libre, como leer a Dostoievski, así como a no poder comprarlos debido a su excesivo costo?

Porque, aquí, valor no va en sentido económico. “La catedral del ejército ruso: una iglesia hecha de armas”. Y, ¿tiene alguien en cuenta que la catedral hegemónica de las armas es EEUU, el país que más las vende en el mundo?

Aunque el régimen de Abdelfatá Al Sisi persiste en ignorar (2) y ahora quiere armar a Egipto hasta los dientes, con sus compras a Italia, Alemania y Rusia, el presupuesto militar egipcio, con el 1.2 % de su PIB, es una bicoca frente al PIB de los países que compran armas a EE. UU.: Arabia Saudita, 8 %; Turquía, 2.7 %; Irán, 2.3 %; (3) “Alarma nuclear en Ucrania: ‘Si hay una explosión es el fin de Europa’”.

¿Hay otra potencia interesada en la guerra nuclear que Yanquilandia? “Atención:

Bombardeo ruso provoca incendio en Zaporiyia, la planta nuclear más grande de Europa”. El bombardeo no es ruso, se reitera, es de la OTAN, vía EEUU, y sus sabuesos filonazis. “Un millón de personas ha abandonado el país, según datos de Naciones Unidas, y miles más salieron de sus ciudades para refugiarse en las zonas más occidentales de Ucrania”. El éxodo de los demás pueblos, es decir, distintos a EEUU, es lo que a este país siempre le interesó: así el capitalismo se surte de mano de obra barata y solventa sus hondas/periódicas crisis.

En Telesur, al fin una verdad, entre tantas fake-fucking-news: “Rusia culpa a ucranianos por fuego en edificio aledaño a central nuclear”: Ello, desmiente a los gringos y a la prensa prepago sobre el origen de las cosas, aunque debería culparse antes a la OTAN, Zelenski y a sus neonazis, que sirven a EEUU: lo que ningún medio dice, pero tampoco osa desmentir. Festival de cine de Cannes cierra sus puertas a delegaciones rusas”. Uyyy, ¡qué miedo! Ahora los chinos, con el cine hollywoodense en sus manos, se comerán a todos como chop suey, já.

Y la gota que rebasa la copa: “Universidad de Italia suspende curso sobre Fiódor Dostoievski” ¿Habrá, al respecto, mayor muestra de la estupidez humana, comandada por EEUU, con la rodilla en tierra del resto del mundo?

Claro que dada la contundencia de lo que Dostoievski escribió, como si hablara del statu quo actual, de la ‘peste’ o epidemia vuelta pandemia, del virus/negocio, de la vacuna/apartheidista, del separatismo político más que social, de la matanza fratricida provocada por países interesados, muy interesados en poner a circular a los pueblos para obtener mano de obra barata, desplazar a los nacionales de sus puestos de trabajo, rebajando así las cargas por seguridad social y favoreciendo al sistema financiero dominante.

En el epílogo de Crimen y castigo, cuando Raskólnikov sueña con lo que sería el equivalente al nuevo orden económico, aunque vaya envuelto en el rancio papel del Ancien Régime, que cada tanto los poderosos le dictan al mundo, es posible entender por qué se pretende excluirlo de la universidad.

Como ya se hizo con Jack London, Giovanni Papini, el citado George Orwell y el bogotano Rafael Pombo, de quien se hablará luego. Por ahora, va Fiódor Dostoievski y la pesadilla de Raskólnikov en el Epílogo de Crimen y castigo.

“Raskólnikov permaneció en el hospital los últimos días de cuaresma y todas las semanas de Pascua. Ya convaleciente, recordó los sueños que había tenido mientras deliraba, atacado por la fiebre.

Había creído ver, en su desvarío, que todo el mundo era víctima de una terrible peste que arrancaba de las profundidades del Asia y se extendía hacia Europa.

Los seres humanos estaban condenados a perecer, excepto un número, muy reducido, de elegidos. Habían aparecido unas triquinas de tipo nuevo, seres microscópicos que se introducían en el cuerpo de las personas. Pero tales seres eran espíritus dotados de inteligencia y de voluntad. Las personas en cuyos cuerpos se infiltraban se volvían enseguida endemoniadas y locas.

“Pero nunca, nunca, los hombres se habían considerado tan lúcidos [ni] tan seguros de que estaban en posesión de la verdad como los apestados. Nunca habían tenido tanta confianza en la infalibilidad de sus sentencias, en la firmeza de sus conclusiones científicas, de sus convicciones morales y religiosas.

Poblados enteros, ciudades y pueblos, se contagiaban de aquella locura. Estaban alarmados, nadie comprendía a los demás; cada uno pensaba que él poseía la verdad y se atormentaba al mirar a los demás, se golpeaba el pecho, lloraba y se retorcía las manos.

No sabían a quién juzgar ni cómo juzgarle; no podían ponerse de acuerdo sobre lo que era el mal [ni] lo que era el bien. No sabían a quién acusar [ni] a quién declarar inocente. Los hombres se mataban entre sí arrastrados por una rabia absurda.

La gente se reunía formando ejércitos enteros para combatirse; pero, una vez en marcha, los ejércitos empezaban a desgarrarse de pronto; se descomponían las filas, los combatientes se arrojaban unos contra otros, se degollaban, se pasaban a cuchillo, se mordían y se comían mutuamente.

En las ciudades se tocaba a rebato a diario: se convocaba a todo el mundo, pero quién convocaba y para qué, eran cosas que nadie sabía, y estaban alarmados. Se abandonaban los oficios más corrientes, pues cada persona presentaba sus ideas, sus reformas, y no podían llegar a un acuerdo. La agricultura quedó paralizada [como en Fosa Común, por el TLC con EEUU y la Res. 970 del ICA: ver documental. (4)].

En [uno] que otro lugar, la gente llegaba a reunirse, acordaba hacer algo y juraba no separarse, pero, al instante, comenzaba a ocuparse de algo completamente distinto de lo que acababa de proponer, empezaban a acusarse unos a otros, a pelearse y a matarse. Brotaron los incendios, apareció el hambre.

Todos y todo perecía. El mal aumentaba, la peste seguía avanzando. Sólo podían salvarse contadas personas en el mundo; eran personas puras y elegidas, predestinadas a iniciar un nuevo género humano y una nueva vida, a renovar y purificar la Tierra; pero nadie las veía en ningún sitio, nadie oía sus palabras ni sus voces.

Lo que atormentaba a Raskólnikov era que el absurdo desvarío resonara de manera tan triste y dolorosa en sus recuerdos y que transcurriera tanto tiempo sin que se borrara la huella de las febriles quimeras”. (5)

Pombo, es considerado iniciador de la poesía antiimperialista por Los filibusteros, como lo consigna Beatriz H. Robledo en su biografía tan cortés como valiente sobre el poeta:

‘Venid a conquistarnos, vosotros, heces pútridas / de las venales cárceles del libre Septentrión; / venid, venid, apóstoles de la sin par República / con el hachón del bárbaro y el rifle del ladrón. / Venid, venid, en nombre de Franklin y de Washington / bandidos que la horca con asco rechazó; / venid a buscar títulos de Hernanes y de Césares, / descamisados prófugos sin leyes y sin Dios. // Venid hambrientos pájaros a entretejer con crímenes / el nido para el águila que precediendo váis; venid, infecto vómito de la extranjera crápula, / con la misión beatífica de americanizar. // Venid, dignos profetas, campeones beneméritos / de vuestra sacratísima divina esclavitud / venid, héroes de industria, presente filantrópico [que encabeza hoy Bill Gates] / del Septentrión prospérrimo a su pupilo el Sud’.

(6) Poema que escribió en Costa Rica tras asumir allí su labor diplomática, como dice Robledo, ‘frente a las pretensiones de los Estados Unidos, pero también con la pasión del romántico, que defiende a sus vecinos, frente a las ambiciones de los invasores extranjeros’. Como, a propósito, hoy lo hace USA con Rusia al echarles encima a la OTAN y a la UE para, de paso, culpar de la guerra a Rusia y, de paso, para desvirtuar/subvertir la gestión de Putin por defender la seguridad nacional, en la zona del Donbás, con base en las repúblicas separatistas de Lugansk y Donetsk.

A todos, London, Papini, Orwell y Pombo, entre muchos otros, se les señaló como si fuera una plaga ‘comunista’, cuando ofrecían puntos de vista útiles a la Humanidad, cada uno desde su humilde orilla.

Cosa que ocurre porque al Sistema no le cae bien el diferente, por loco, rebelde, contestatario y aquí como no pensar en la crítica. Entendida no como amiguismo o su antónimo, sino como balanceo, equilibrio, disenso sobre cómo abordar una obra e intentar hallar sus valores positivos y negativos.

El crítico, ‘descubridor de descubrimientos’, como Kundera lo define, voz que amplío al escritor, no están para complacer o gustar a nadie. Tampoco para buscar un consenso con sus lectores, menos con la censura, siempre al acecho dispuesta a rebanar cabezas.

No ejercer la crítica con honestidad acaba en polarización entre superficialidad, por ligereza, banalidad e ignorancia, y especulación, por exageración, tergiversación y tendenciosidad. La crítica ligera aborda la obra desde una óptica pragmática en tanto utilitarismo, lucro, rating, sin tocar la esencia de la obra en cuestión.

La especulativa, otorga a la obra valores que no posee al tiempo que desvirtúa o niega los que sí, en función de acercamientos inciertos (como quien manotea en la oscuridad), pretenciosos o inflados, que conducen a crear prejuicios frente a la obra examinada. La crítica se ejerce para identificar los elementos y los valores de una obra, así como para destacar sus funciones.

Para hacer tomar conciencia de su validez estética (necesidad de ser, significar, no imitar), su valor ético-filosófico y su posición política e ideológica, valores ambos con que se hace referencia al contenido de la obra, al mensaje: que no debe ser proselitista, prurito para ganar adeptos aun a costa de un dudoso contenido.

Por valores éticos no debe entenderse solo arquetipos de comportamiento social, moral o religioso: lo considerado amoral o antiético según parámetros de valoración sexuales, religiosos o políticos, también equivale a la categoría de valores éticos dentro de las obras de arte.

Se ejerce la crítica, además, para evaluar el aporte personal del autor al significado de la obra, respecto al tiempo y lugar en que es concebida y conocida y al contexto circunstancial de la obra misma: aquí se habla de antecedentes, comparaciones e influencias en relación con otras obras, ya no solo literarias, otros autores, otras fuentes de partida/conocimiento: humanas, científicas, tecnológicas, etc.

Para hacer crítica literaria, de cine y/o de arte en general no es imprescindible ni obligatorio, contra lo dicho, saber hacer danza, pintura, teatro, música, escultura, cine, TV. No siempre el hacer es compatible con contemplar, apreciar, analizar, comparar, diferenciar, catalogar.

Por coincidencia quienes saben hacer, poco critican, lo que aquí no es elogio. Así que el ‘ya que tanto critica, hágalo’, usado para desvirtuar una posición crítica, no debe ser visto más que como pretexto de ciertos ‘artistas’ para ocultar debilidades de una obra que acabará por caerse de su peso; sobre la que no pesará otra cosa que el tiempo y el efecto de decantación; en torno a la cual es poco lo que para su aceptación o rechazo el crítico haya dicho o dejado de decir.

La verdadera crítica es mediación reflexiva y autónoma, respeto por el trabajo ajeno, amplitud conceptual, sensibilidad estética, compromiso social, no lambonería ni, menos, condena gratuita del objeto de estudio ni, por ahí derecho, del autor ni de la obra estudiados.

El crítico no está para hacer enemigos gratuitos o amigos incondicionales, ni para coquetear con sus contradictores acérrimos, o ubérrimos por opulentos, pues son los menos interesados en que se pase de menor a adulto intelectual, Kant dixit: la minoría de edad es la incapacidad de valerse de su propio entendimiento sin la guía de otro.

Al respecto, popularizó la expresión ‘sapere aude’ o ‘atrévete a saber’ que acuñó Horacio y que aquél amplió para hacerlo lema de la Ilustración: ‘Ten el valor de servirte de tu propio entendimiento’.

Luego dirá lo que también aplica a la crítica, entendida como lo que no se hace por pereza, temor o comodidad: “¡Es tan cómodo ser menor de edad! Si tengo un libro que piensa por mí, un director espiritual que reemplaza mi conciencia moral, un médico que me prescribe la dieta, etc., entonces no necesito esforzarme.

Si puedo pagar, no tengo necesidad de pensar; otros asumirán por mí tan fastidiosa tarea. Aquellos tutores que tan bondadosamente han tomado sobre sí la tarea de supervisión se encargan ya de que el paso hacia la mayoría de edad, además de ser difícil, sea considerado peligroso por la gran mayoría de los hombres”.

(7) Lo que pocos como Voltaire aplicarían en beneficio de la sociedad de su tiempo y sigue siendo útil a la actual: ‘No estoy de acuerdo con lo que dice, pero defenderé hasta la muerte su derecho a decirlo’.

En conclusión, hay que recordarles a los sectarios/despistados e idiotizados por los medios citados al inicio con el distractor asunto de ‘la invasión rusa’, mientras, por otro lado, la OMS se perfila para controlar los sistemas de salud del mundo, que para entender el conflicto creado por EE. UU. en Ucrania es clave entender el avance de la OTAN hacia el este, no en 'pulgadas' sino en km, y que en la perversa geopolítica y estrategia gringa “globalista”, gravita la 'sentencia' del exconsejero de Seguridad Nacional de Jimmy Carter, el polaco Zbigniew Brzezinski (1928-2017): él pensaba que con Ucrania, Rusia es una potencia euroasiática y un polo de poder mundial: sin Ucrania solo es una potencia regional de Asia.

Y en esa dirección va EEUU y su diktat sobre la OTAN, Zelenski y sus neonazis. En charla con el canciller alemán Scholz, Putin niega ‘ataques contra civiles en Ucrania’ y agrega que, instadas por fuerzas oscuras, ‘otras ciudades ucranianas producen información falsa sobre el conflicto’.

En esto cobra cruel sentido la mentira como principal arma de guerra. (8) El mundo entero recita ‘la invasión de Rusia’, pero se hace el loco cuando se recuerda a Yugoslavia y la invasión gringa, vía OTAN, que la convirtió no solo en siete países, sino en siete hospitales, siete manicomios y siete fosas comunes.

En Dabeiba, es decir, en un solo municipio de los 1.103 de Fosa Común, hay, disculpen el pleonasmo en modo masacre, 27.000 víctimas y muchas fosas comunes que en solo una arroja una cifra que produce escalofrío: 54 cadáveres, tal como señala la investigación realizada por la JEP y registrada por Cuestión Pública. (9)

Cabe recordar el prontuario del imperio sionista-gringo que aplica en toda parte su ‘divide y vencerás’. Sus invasiones a más de 70 países desde el fin de la II GM; ocupación militar: más de 900 bases militares en el mundo, 90 en América Latina y 9 en Fosa Común, la mayoría ‘cuidando’ corredores del narcotráfico. Perogrullo: ¿para controlarlo o para facilitarlo? Pobre Perogrullo, nadie le responde, salvo yo. Hay también violaciones a los DDHH; saqueos indiscriminados de recursos humanos y naturales; violaciones al DIH y a la legalidad internacional: como recuerda el parlamentario irlandés Richard Barrett: “… en solo cinco días impusieron enérgicas y severas sanciones a Rusia por su [‘invasión a Ucrania’]. Sin que nadie alzara un dedo para señalar al causante de otras guerras simultáneas aquí y allá. (10)

Pero, ¿cuándo se sancionó a EEUU (o a Israel) por su violación sistemática a toda norma del DIH, Roma o La Haya? Es que a EEUU lo asiste un ‘derecho de excepcionalidad’, único en el mundo.

Con lo que burla toda ley, castigo, sanción. Que Occidente manipula la información, así se confirma (11): igual que esa rara unanimidad mediática sobre Ucrania. Que solo obedece a la posición de Putin por hacer respetar la seguridad nacional rusa. EEUU, vía CIA, ayudó al líder de un reino de terror, Stepan Bandera y a otros ucranianos pronazis, a esconderse en Europa, en 1945, como muestra el documental Ucrania en llamas, que busca averiguar ‘cómo los gobiernos usan sus impuestos para juegos de cambio de régimen’. (12)

En 1949, Mykola Lebed, responsable de la masacre de Wolyn, fue transferido a EEUU, donde murió en1989 sin haber sido investigado/perseguido como criminal de guerra. La CIA lo protegió de la investigación del Servicio de Inmigración y naturalización, como aparece en un documento firmado por Allen W. Dulles: min. 14:27, del documental de Igor Lopatonok, con entrevistas de Oliver Stone. Bandera fue usado por EEUU o tal vez el KGB superó a la CIA: en 1959, Bandera fue asesinado en Münich, bajo otro nombre, Stefan Popel.

En todo caso, no es el único símbolo del nacional/fascismo ucraniano: a su lado figuran Dimytro Dontsov, padre de la doctrina totalitaria de extrema derecha; Andriy Melnyk, líder de otra fracción de la OUN; y Roman Shukhevych, general del ejército insurgente ucraniano.

¿Algún medio de Occidente publicó la foto en que Zelenski condecora a Kotsyubail, líder paramilitar del partido nazi Sector Derecho, al que pertenecen los autores de la masacre de Odessa, que quemaron vivos a 48 jóvenes sindicalistas y comunistas? (13).

No obstante, esto, algo parece cambiar en Fosa Común: Juan M. Ospina, habla de ‘la decadencia de Occidente. ¿Estamos ante un cambio de orden mundial?’: ojo, sin ser lo que se dice ‘progresista’ (integra la godarria e insiste en ‘la invasión rusa a Ucrania’ y ‘una Rusia donde nostálgicamente flota el espíritu de los zares, reencarnado en Vladimir Putin’).

Quizás su gesto solo sea un saludo a la bandera. Como va la cosa, ni los gatos se libran de las sanciones unilaterales a Rusia. (14) ¿Cuándo se sancionará al país que esgrime un ‘derecho de excepcionalidad’ que nadie le dio?

Para terminar, se recuerda a Brecht, quien nos habla a toda hora sobre los cinco obstáculos para decir la verdad, en un mundo como el de ayer y el de hoy donde campea el fascismo en todos sus rincones. Aquí ayuda esa eterna víctima del machismo, patriarcado, andro falocentrismo, la mujer, antes que el pueblo y la verdad, a través de Rosa Luxemburgo, quien creía en luchar: “Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres”. El resto es continuar en un mundo de amos y esclavos, tal cual creía Georg W. Hegel, de opresores y oprimidos, al decir de Marx y Engels, de aristócratas y plebeyos, según el dictado sin tino del gagá Club de Bilderberg. (15) Coda: ¿Por qué cuando apareció la ‘invasión de Ucrania’, o sea, la guerra, como por ‘encanto’ desapareció el virus?

A Santiago, hijo adorado, quien me reactualizó el eslogan de los 70 ‘Haz el amor y no la guerra’, aquí con un sentido revolucionario, como pensaba el Che, y ante todo humanista/humanitario.

* (Bogotá, Colombia, 1957)