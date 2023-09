La rana y el escorpión

Por: Stella Ramirez G. |

septiembre 27, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

¡La rana y la escorpiona!

Había una vez una rana sentada en la orilla del río Cauca, cuando se le acercó una "escorpiona" que le dijo:

-Publicidad.-

—Amiga rana, ¿puedes ayudarme a cruzar el río -sin puente-? Puedes llevarme a tu espalda…

—¿Que te lleve a mi espalda? —contestó la rana—. ¡Ni pensarlo! ¡Te conozco! Si te llevo a mi espalda, sacarás tu aguijón, me picarás y me matarás. Lo siento, pero no puede ser.

Publicidad.

—No seas tonta —le respondió entonces la -escorpiona—. ¿No ves que si te pincho con mi aguijón te hundirás en el agua y que yo, como no sé nadar, también me ahogaré?

Y la rana, después de pensárselo mucho se dijo a sí misma:

—Si esta "escorpiona" me pica a la mitad del río Cauca, nos ahogamos las dos. No creo que sea tan tonta como para hacerlo.

Y entonces, la rana se dirigió a la escorpiona y le dijo:

—Mira, escorpiona...lo he estado pensando y te voy a ayudar a cruzar el río Cauca.

La escorpiona se colocó sobre la resbaladiza espalda de la rana y empezaron juntas a cruzar el río.

Cuando habían llegado a la mitad del trayecto, en una zona del río donde había remolinos y dónde se unia una población, con la otra, la escorpiona picó con su aguijón a la rana.

De repente la rana sintió un fuerte picotazo y cómo el veneno mortal, se extendía por su cuerpo.

Mientras se ahogaba, y veía cómo había sido -engañada- por la escorpiona, pudo sacar las últimas fuerzas que le quedaban para decirle:

—No entiendo nada… ¿Por qué lo has hecho?

Y entonces, la escorpiona la miró y le respondió:

—Lo siento ranita. No he podido evitarlo. No puedo dejar de ser quien soy, ni actuar en contra de mi naturaleza, de mi costumbre y de otra forma distinta a como he aprendido a comportarme.

Y poco después de decir esto, la "ranita " desapareció debajo del río Cauca y, la escorpiona, se erigió triunfante sobre un lado puente sin terminar.

La moraleja de la historia suele ser considerada en general de la manera siguiente: «No trates de engañarte con alguien creyendo que es o puede ser igual que tú; hay personas que sacarán su maldad sin importarles las consecuencias de sus actos, ni dañarse incluso a sí mismos».

En tiempos de elecciones son miles las "ranitas" y los mismos "escorpiones" de siempre, que pregonan ofrecer un cambio, no se nos olvide que la esencia del escorpión siempre es la misma, (maldad y engaño) una cosa es que se disfracen de «escorpiones buenos» pero no es cierto, siempre llevan consigo el «veneno de la corrupción», así sean "escorpioncitas"..