La quemada de Fajardo no se la dio Isabel Cristina Zuleta. Se la ganó él solito

Por: José E. Mosquera |

mayo 11, 2022

El candidato de la Alianza de Centro Esperanza, Sergio Fajardo Valderrama, se quemó en la primera vuelta en las elecciones de 2018. Luego se fue a observar ballenas, regresó y votó para que ganara Duque y sigue quemado según las encuestas.

La senadora y líder de la organización Movimientos Ríos Vivos, Isabel Cristina Zuleta López, dice la verdad. Su discurso no seduce ni genera impacto en los electores. Una fundación a la que pertenecen 15 organizaciones de mujeres, jóvenes, barequeros y barequeros, pescadores, arrieros, agricultores y comerciantes, todos afectados por la construcción de la central eléctrica Hidroituango.

Líderes que decidieron organizarse y luchar en contra de las injusticias de los políticos impulsadores de la construcción de aquella megaobra.

En cuanto a Federico Gutiérrez, también dice la verdad: que es uno de los principales responsables de la corrupción y los desastres ambientales de Hidroituango.

La Fiscalía y la Procuraduría tienen engavetadas todas las investigaciones penales y disciplinarias contra el exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez y el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo Valderrama y otros funcionarios de sus administraciones que participaron en las irregularidades relacionadas con la construcción esta megaobra.

Por las manipulaciones de los medios se ha ocultado la verdad y, desde luego, se cree que el pago de las pólizas por parte de las aseguradoras los exonera de los delitos penales y disciplinarios.

Por consiguiente, en el país no se desconoce realmente la magnitud de la trama de corrupción, los asesinatos, las masacres, los desplazamientos y los despojos de tierras que hay detrás de la construcción de Hidroituango. Las denuncias de la lideresa Isabel Zuleta no son nuevas. Son desde que ambos candidatos ejercieron como alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia. Por lo tanto, no son denuncias al calor de la actual campaña electoral.

