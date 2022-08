.Publicidad.

Después de 13 años juntos y ser una de las parejas más sólidas en la farándula colombiana, el actor Sebastián Caicedo y la actriz Carmen Villalobos alejaron rumores y confirmaron que sí se habían separado, luego de más de tres meses de especulación.

Aun así, la expareja informó que se divorciaban porque estaban tomando diferentes caminos. Sin embargo, desmintieron que hubiera una tercera persona. Pero una nueva piedra se ha cruzado en el camino y parece indicar que sí pudo haber un romance, motivo por el cual habría llevado a la pareja a terminar su relación.

Y es que Caicedo fue visto en un reconocido restaurante en Bogotá compartiendo junto a la influencer Sara Montoya, quien también publicó una foto de los dos en la que decía que adoraba al actor.

Por esta razón, el programa de chismes ‘Lo sé todo’ la contactó y le preguntó acerca de su relación con el actor, a lo que ella respondió: “Yo adoro a Sebas. Lo puse en redes y la gente dice ‘ay, es que vimos un corazón y un te adoro’, pues es que es la verdad, yo lo adoro, qué hacemos”. Comentó Montoya.

Frente a esto, el presentador también le preguntó si estaban juntos o no, por lo que Sara aseguró que las razones que habían dado la expareja sobre su separación eran ciertas: “Uno no tiene por qué contarle la vida privada a nadie y ellos dieron declaraciones de que no se separaron por ninguna persona, hay que dejarlos, hay que respetar un poquito y darles ese espacio…” declaró la influencer, quien finalmente no opacó rumores sobre si estaba saliendo con Caicedo o no.

