La prueba de que los jugadores del Junior son unos desagradecidos con Fuad Char

.Publicidad.

Esto es de no creer, esto no se puede explicar. Fuad Char hizo tremendo esfuerzo económico. Contrató a súper figuras como Bacca y Juan Fernando Quintero. La idea era que el Junior cabalgara el torneo local y pudiera pelear en la Suramericana pero todo ha sido una auténtica pesadilla. Un error pudo haber sido haber dejado a Arturo Reyes en el cargo de una plantilla que necesitaba otro tipo de manejo. Los egos de los jugadores necesitan otro tipo de manija. Por eso se pensó que Bolillo Gómez, amo y mago de los vestuarios, sería el revulsivo para cambiar la historia. Entonces nada pasó. Juan Fernando Quintero, tocado, decidió hacer un viaje de 24 horas hasta Corea esperando, hay que decirlo, poder figurar en los partidos con la selección y lograr su pronta salida de un barco que se está hundiendo. Por eso el Pibe Valderrama salió con todo a decir que Juanfer no es más que un pelado bobo.

Pero esta terrorífica seguidilla de errores ocurrida anoche en Cali demuestra que algo muy malo se teje en el Junior y que se necesita apretar tuercas a como de lugar. La cara del Bolillo refleja la decepción de todo el pueblo juniorista:

-Publicidad.-