La prueba de que el patrón Bermúdez es el peor periodista deportivo de Colombia

No feliz con despotricar sobre la selección, ahora aseguró que en la liga nacional no hay figuras, pordebajeando a las jóvenes promesas del país

Si aún existe alguna ilusión de que el fútbol colombiano mejorará en el futuro, es gracias a las jóvenes promesas que día a día figuran en los partidos de la Liga Betplay. Futbolistas como Daniel Ruiz, Daniel Mantilla, o incluso, Miguel Angel Borja, dejan alguna esperanza de que en algunos años, tanto la liga como la selección mejorarán su nivel.

Sin embargo, para el periodista Jorge Bermudez pocas son las alternativas que tiene el fútbol colombiano, y en el programa ESPN F, aseguró que en la liga colombiana no existe ni una sola figura, y solo aparecen de vez en cuando, algunos jugadores destacados.

“La producción me dice que le dé cinco figuras del fútbol colombiano, y yo les digo -imposible eso, no se puede- porque en el fútbol colombiano no hay figuras, hay jugadores destacados” aseveró el periodista.

A sus comentarios, los demás periodistas no le dieron mucho aval, y se mostraron en desacuerdo, ya que según ellos existen muchos jugadores que se están robando las miradas desde el fútbol internacional, y otros, con mucha más experiencia, que se consideran figuras como es el caso de Teófilo Gutiérrez o Adrián Ramos.

Sumado a eso, el día de ayer el Observatorio del Fútbol dio a conocer el ranking de los equipos y las ligas que más promueven a los jugadores canteranos, y el fútbol colombiano se ubica en un buen puesto. El Envigado FC es el segundo equipo del mundo que más tiempo de juego da a jugadores jóvenes, y la liga Betplay es la segunda del mundo en el mismo ítem.

¿Será que el patrón Bermudez solo está lanzado opiniones al aire sin ningún tipo de investigación? Muchas personas mostraron su descontento con el periodista.