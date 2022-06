La propuesta de Rodolfo Hernández para Colombia: 20 puntos

.Publicidad.

El candidato Rodolfo Hernández dio a conocer su propuesta programática después de ganar la segunda vuelta cuando se dio la primera aproximación de la Coalición de la Esperanza que apoyó al candidato Sergio Fajardo. Lo hizo casi que por necesidad para entablar un diálogo con base a acuerdos y diferencias que le pidió Fajardo. Este fue la ocasión para que el país conociera su propuesta integralmente más allá de su bandera de anticorrupción y el slogan de campaña: No robar, no mentir, no traiciona.

Estos son los 20 puntos de su propuesta:

En mi gobierno voy a reactivar el campo, dejando atrás las políticas neoliberales y la violencia que nos dejaron en el atraso, acabaron la autosuficiencia alimentaria y obligaron a la gente a desplazarse

2.Voy a reducir el tamaño del Estado, a acabar la corrupción y reemplazar por funcionarios eficientes y no corruptos a aquellos que han puesto en gobiernos anteriores y que están marcados por la incapacidad y la ineficiencia.

Voy a reducir la corrupción en los procesos de contratación, asignándolos, principalmente, según un proceso meritocrático. Mi gobierno, al igual que mi campaña, va a ser austero. Nada de seguir despilfarrando la plata de los colombianos como lo han venido haciendo los gobiernos anteriores. Siempre he dicho que la reforma tributaria de Carrasquilla, promovida por el gobierno de Iván Duque, fue un intento de ponerle IVA al hambre, algo completamente inaceptable. Una de las metas de mi gobierno es implementar el acuerdo de paz y hacer negociaciones con el ELN. Nadie más debería vivir el dolor de la guerra. Contrario a lo que hizo Duque en su gobierno, yo voy a reestablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela. En mi gobierno habrá un completo apoyo a la diversidad sexual y de género, incluyendo el matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Tras evaluar la información disponible, mi posición es EN CONTRA del fracking, contrario a la del gobierno uribista de Iván Duque. Igualmente, tras hablar con expertos en el tema, mi postura es EN CONTRA del uso de glifosato, debido a las consecuencias que tiene en la salud y el medio ambiente. Yo estoy A FAVOR de la legalización de la marihuana medicinal y recreativa. Lo he dicho y lo vuelvo a decir: LO MÁS PELIGROSO DE LAS DROGAS ES LA PROHIBICIÓN. En mi gobierno voy a bajar el IVA del 19% al 10% y lo voy a transformar en un “impuesto al consumo”, con el fin de revivir al sector productivo. En mi gobierno voy a eliminar el 4x1000, una medida que debía ser temporal y ya lleva más de 20 años empobreciendo a los colombianos, sin mostrar ningún resultado. Una de mis propuestas es unificar más de 20 subsidios dirigidos a los más pobres y unirlos en una “Renta Básica” que llegue directo a las familias, eliminando todos esos procesos y burocracias que se prestan a la corrupción y el clientelismo. Lo dije en su momento y lo mantengo, estoy EN CONTRA de cualquier modificación de la ley de garantías como la que promovió el gobierno de Duque. En mi gobierno se sostendrá el apoyo al aborto dentro de los tiempos estipulados, la que tiene el derecho a decidir si aborta o no es la mujer. Contrario al gobierno de Iván Duque, YO RESPETO EL DERECHO A LA PROTESTA SOCIAL. Salí a marchar en años anteriores y lo haré cuando una injusticia indique que el mejor camino para protestar es salir a las calles. En mi gobierno se sacará la plata que se ahorre de todos los gastos innecesarios en los que han incurrido gobiernos anteriores para pagar la deuda del ICETEX de los muchachos. Nadie debería endeudar su futuro para poder progresar. En mi gobierno no se utilizará al ESMAD como un elemento brutal de choque contra la indignación popular o el derecho a protestar de la gente.

20.Al igual que mi campaña, mi gobierno será independiente, yo no le debo nada a nadie, no coman cuento.

