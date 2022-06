La profunda tristeza de Gamero al haber sido ignorado por la selección

El técnico colombiano era uno de los que más sonaba para dirigir a la tricolor, pero al final se decantaron por Lorenzo. Un golpe del que no se recupera

La contratación de Nestor Lorenzo como técnico de la selección Colombia continua generando todo tipo de opiniones, y esta vez fue uno de sus mayores contrincantes quien salió a hablar. Fue el mismo Alberto Gamero, técnico de Millonarios que pintaba para ser el reemplazo de Reinaldo Rueda, quien analizó la llegada del argentino y hasta mostró una gran tristeza por no haber sido elegido como entrenador de Colombia.

Recordemos que Gamero era uno de los entrenadores que mas posibilidades tenia de dirigir al equipo nacional. Incluso, algunos periodistas le daban todo el aval para que, finalizado el semestre con el equipo embajador, cambiara el color azul por el amarillo de la selección y tomara el mando. Pero como un baldado de agua fría le llegó el fichaje de Lorenzo y no pudo hacer mas que resignarse.

"La sensación que le queda a uno en el momento es tristeza, pero la tristeza no me puede durar siempre, ahora me toca trabajar mucho más fuerte, pero con la convicción y el pensamiento que le vaya muy bien al profesor Lorenzo y que nos pueda volver a llevar a un Mundial" fueron las palabras del samario, quien también confesó que seguirá trabajando arduamente para ser, algún día, el técnico de la selección Colombia.

Ⓜ️🇨🇴 “Voy a seguir trabajando para ser un día el técnico de la Selección. En el momento (cuando nombraron a Lorenzo) queda la sensación de tristeza, pero no me puede durar para siempre… que le vaya muy bien al profe y nos pueda llevar a un Mundial”: Gamero en El @VBarCaracol pic.twitter.com/RuVWZHHE2B — Cristian Pinzón (@Crispinllos) June 7, 2022

Por el momento, Gamero continua con la cabeza puesta en los cuadrangulares finales de la liga colombiana y en los partidos que disputará frente a Junior, Nacional y Bucaramanga para definir si logra el paso a la final con el equipo bogotano, y por qué no, el título de campeón de Colombia en el primer semestre.

