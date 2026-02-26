La primera mujer de Carlos Castaño habla del costo de amar a uno de los hombres más peligrosos del país

Paula Restrepo rompe el silencio en su libro “Entre rejas y balas”, donde narra su vida junto a Carlos Castaño y su lucha por no morir en una cárcel extranjera

En un país marcado por la violencia y las historias no contadas, “Entre rejas y balas” emerge como un testimonio incómodo, feroz y profundamente humano. En este libro, Paula Restrepo narra por primera vez su historia real: la de una mujer que amó a Carlos Castaño, uno de los nombres más temidos del conflicto armado colombiano, y que terminó pagando ese pasado con el encierro, el estigma y una lucha diaria por mantenerse con vida.

Lejos de la apología o la justificación, esta obra es un relato íntimo que expone el costo silencioso de las decisiones tomadas en contextos de poder, miedo y lealtades extremas. Paula no escribe desde la distancia ni desde la comodidad del tiempo: escribe desde la herida. Escribe desde la experiencia directa de un sistema que castiga sin matices y de una cárcel donde, como ella misma lo afirma: “no vivías: peleabas cada día para no convertirte en otra muerta sin nombre”.

El libro reconstruye el tránsito de la autora por uno de los penales más violentos de Centroamérica, un lugar atravesado por el hacinamiento, los abusos, la corrupción y la deshumanización. Allí, Paula enfrentó pérdidas devastadoras y una estructura diseñada para borrar identidades. Sin embargo, también encontró gestos mínimos de humanidad, lealtades inesperadas y una fuerza interior que desconocía.

“Entre rejas y balas” no se centra en la figura pública de Carlos Castaño ni en el relato del accionar paramilitar. El enfoque está puesto en las consecuencias individuales que enfrentan quienes quedan vinculados, directa o indirectamente, a estructuras de poder atravesadas por la violencia. En ese sentido, el libro aporta una mirada poco abordada en los relatos sobre el conflicto: la de las mujeres que terminan absorbidas por sus márgenes.

Más que una historia personal, este libro se convierte en un documento testimonial sobre las mujeres que quedan atrapadas en la periferia de la guerra, aquellas cuyas voces rara vez ocupan espacio en la memoria oficial. Es un libro sobre el amor y sus consecuencias, sobre la culpa impuesta, la resistencia cotidiana y la voluntad radical de seguir viva cuando todo empuja a rendirse.



